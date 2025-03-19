"Ливерпуль" провел переговоры с лагерем Исака

"Ливерпуль" провел переговоры с представителями Александера Исака насчет приобретения нападающего "Ньюкасла" грядущим летом.

Исак великолепно проводит этот сезон, забив 23 гола с учетом всех соревнований, включая победный для "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье.



"Ньюкасл" совершенно не помышляет о расставании с Исаком и даже надеется склонить 25-летнего шведа к новому контракту.



Правда, "Ньюкасл" едва ли сможет рассчитывать на продление сотрудничества с Исаком, если не попадет в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, а отказ Александера от нового контракта в конечном счете может заставить "сорок" продать своего бомбардира.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, "Ньюкасл" внимательно следит за ситуацией вокруг Исака и уже находится в контакте с лагерем Александера.



"Ливерпуль" рассматривает Исака, оцениваемого в сумму свыше 100 миллионов фунтов, в качестве замены для Дарвина Нуньеса, который будет доступен для трансфера летом.