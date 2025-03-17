Лучшие моменты финала Кубка Лиги (ВИДЕО)

Александер Исак Предлагаем вашему вниманию видеообзор лучших моментов финального матча Кубка Лиги между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом".



"Ливерпуль" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:1)
Голы: Кьеза 90 — Берн 45, Исак 52
Длительность ролика: 15:26


Метки видео, Кубок Лиги, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 888

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 17.03.2025 13:42 # lovrentiy
    Удержание пулемета 1.86 мин.
    Кто больше?
    https://ibb.co/XpyPHMJ

    (ответить)

  2. fiezzo 17.03.2025 13:39 # fiezzo
    А все-таки. Вот представляете: у Путина был бы объявлен сезон охоты на мобилизуемых. Открыто. Их бы открыто избивали на камеру. Давили машинами их велосипеды. Напускали газ в машину и поджигали. Избивали до потери сознания. Насиловали и убивали в военкоматах. И было бы хорошо известно, что все это делается для того, чтобы лохи платили деньги. Откупались. Я не сомневаюсь, что радио «Свобода» и прочие деколонизаторы пельменей публиковали бы каждый такой случай, в сопровождении колонки про рабские гены и генетических рабов. Вопрос: сколько видео и колонок радио «Свобода», "маяк для тех, кого тоталитаризм лишил голоса правды", опубликовала о бусификации в Украине?

    (ответить)

  3. narcot 17.03.2025 13:36 # narcot
    сукахахахахахах)) это ухихихих


    17.03.2025 12:36 #
    zaeba1l

    Справедливости ради надо сказать, что Слоту не хватило навыков Клоппа. помнишь, как он говорил о правильной ротации

    Источник: http://fapl.ru/posts/113666/?c=1#c8032247

    (ответить)

  4. griboedov 17.03.2025 13:32 # griboedov
    Квиз дня:

    Результат сложного взаимодействия кирпича и картошки?

    (ответить)

  5. narcot 17.03.2025 13:30 # narcot
    зайбал ухихихи


    Многие этнические группы такие, как ... казахи... сложились в результате сложного этнического взаимодействия тюркских и монгольских племён.

    https://www.britannica.com/topic/Kazakh

    (ответить)

  6. griboedov 17.03.2025 13:29 # griboedov
    Изи пересобрал лемарсофана - теперь это мой личный пёсик Васька.

    (ответить)

  7. griboedov 17.03.2025 13:26 # griboedov
    Летом обмен Нуньеза на Исака плюс 15-20 лямов сверху от Ньюкаслаи чемпик можно не начинать!

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  8. narcot 17.03.2025 13:18 # narcot
    сосали оба матча французам и красиво закончили во всех трёх кубках за 2 недели. топари))


    17.03.2025 11:44 #
    sausage

    Ливерпуль топ в этом сезоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/113666/?c=1

    (ответить)

  9. griboedov 17.03.2025 13:08 # griboedov
    Ширер хейтит ливерку... Казалось бы деградировать на фапле уже некуда...

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  10. imf-tua 17.03.2025 12:58 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Мальчишка в храме ставит свечку,
    Молитву тоже прочитал
    Чтоб мир вернулся на планету
    И чтоб никто не погибал

    Он отстоял всю службу с мамой,
    Чтоб ближе к Богу стать на миг
    И так понравился мальчишке
    Одетый в рясу тот старик

    Он так читал заворожённо
    И храм усиливал эффект
    Он слушал, повторить пытался,
    Читать, наверно, не для всех

    И так проникся службой этой,
    Что уходить он не спешил
    Чуть слышно, с радостью на сердце,
    Купить он свечку попросил

    И мама,робко улыбаясь,
    Купила свечку пацану
    Куда её поставить, мама?
    Чтобы забыть нам про войну

    Поставь туда, куда ты хочешь,
    Куда сердечко приведёт
    За это здесь не поругают,
    А вдруг и правда повезёт

    Мальчишка смело осмотрелся
    И к Серафиму подошёл
    И попросил он за солдата,
    Чтоб тот домой скорей пришёл

    И мама снова улыбнулась,
    И потрепала за вихры
    Пусть Бог, сынок, тебя услышит
    И мир настанет без войны

    Роман П.

    (ответить)

  11. imf-tau 17.03.2025 12:40 # imf-tau
    Ватных залухуйцев еще раз с заслуженным залуплом! Ньюкасл поздравляем с первым трофеем за 70 лет.

    ЗЫ Ротета кстати в очередной раз обоссан. В какой фазе процесса находится Эдди Хау? Сколько миллионов он потратил?

    (ответить)

  12. thegodfather 17.03.2025 12:37 # thegodfather
    Че по подзалуплу???

    (ответить)

  13. shearer1 17.03.2025 12:33 # shearer1
    Команда развивается... Уже сейчас, находясь на 5-6 местах в Лиге, выигрывая КАЛ, НЮ обозначил свои цели на ближайшие 5 лет. ФА, АПЛ, ЛЧ...
    Те, кто со мной спорили насчёт крошечности клуба и т.д изучайте футбол, чтобы больше не ... как это делают фаны муму и лувра и тому подобным...

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  14. griboedov 17.03.2025 12:30 # griboedov
    Псц тут лемарсафана размотало по новости...

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  15. amirhan-gurazhev 17.03.2025 12:21 # amirhan-gurazhev
    уберите эту новость с главной, а то ранимые болелы Ливерпуля тут всё своими слезами зальют

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  16. amirhan-gurazhev 17.03.2025 12:13 # amirhan-gurazhev
    против псж тоже устали, не хватило сил на пенальти, а псж отдыхали на пару часов больше вот и выиграли

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  17. ygyrbendar 17.03.2025 12:09 # ygyrbendar
    Ну все антипрогноз от зайбала, грузите хаты на чемпионство арсенала, раскукарекались долбаебы

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  18. griboedov 17.03.2025 11:59 # griboedov
    Просто 20-й заслуженный титул Чемпиона Англии по футболу - смиритесь, отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие.

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  19. sausage 17.03.2025 11:44 # sausage
    Сколько же плесени повылазило после вчерашнего проигрыша Ливерпуля. Сидели пидары, смирившись, что Ливерпуль топ в этом сезоне, грызлись между собой. А тут попёрло всё то говно, которое переполняло всех хейтеров от топовости Ливерпуля в этом сезоне. Ну-ну, интересно смотреть на всю эту вакханалию, значит норм вас поджигает великий красный клуб!
    Единственное, что воротит от того, как некоторые фаны Ливерпуля в один миг переобулись и начали обсирать всех, от Слота до кэпа, просто потому, что у команды начался функциональный спад. Вам лучше за Челси болеть, пенсятина она точь в точь такая же.

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  20. moneycity 17.03.2025 11:24 # moneycity
    Просто обоссали, высушили и ещё раз обоссали портовый гадюшник проституток. Ничего нового. С залуплом вас, обоссанная скузня!

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