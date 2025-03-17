Лучшие моменты финала Кубка Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзор лучших моментов финального матча Кубка Лиги между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом".
"Ливерпуль" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:1)
Голы: Кьеза 90 — Берн 45, Исак 52
Длительность ролика: 15:26
17.03.2025 11:00
Просмотров: 888
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Последние комментарии:
Удержание пулемета 1.86 мин.
Кто больше?
https://ibb.co/XpyPHMJ
(ответить)
А все-таки. Вот представляете: у Путина был бы объявлен сезон охоты на мобилизуемых. Открыто. Их бы открыто избивали на камеру. Давили машинами их велосипеды. Напускали газ в машину и поджигали. Избивали до потери сознания. Насиловали и убивали в военкоматах. И было бы хорошо известно, что все это делается для того, чтобы лохи платили деньги. Откупались. Я не сомневаюсь, что радио «Свобода» и прочие деколонизаторы пельменей публиковали бы каждый такой случай, в сопровождении колонки про рабские гены и генетических рабов. Вопрос: сколько видео и колонок радио «Свобода», "маяк для тех, кого тоталитаризм лишил голоса правды", опубликовала о бусификации в Украине?
(ответить)
сукахахахахахах)) это ухихихих
17.03.2025 12:36 #
zaeba1l
Справедливости ради надо сказать, что Слоту не хватило навыков Клоппа. помнишь, как он говорил о правильной ротации
Источник: http://fapl.ru/posts/113666/?c=1#c8032247
(ответить)
Квиз дня:
Результат сложного взаимодействия кирпича и картошки?
(ответить)
зайбал ухихихи
Многие этнические группы такие, как ... казахи... сложились в результате сложного этнического взаимодействия тюркских и монгольских племён.
https://www.britannica.com/topic/Kazakh
(ответить)
Изи пересобрал лемарсофана - теперь это мой личный пёсик Васька.
(ответить)
Летом обмен Нуньеза на Исака плюс 15-20 лямов сверху от Ньюкаслаи чемпик можно не начинать!
(ответить)
сосали оба матча французам и красиво закончили во всех трёх кубках за 2 недели. топари))
17.03.2025 11:44 #
sausage
Ливерпуль топ в этом сезоне
Источник: http://fapl.ru/posts/113666/?c=1
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Ширер хейтит ливерку... Казалось бы деградировать на фапле уже некуда...
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Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Мальчишка в храме ставит свечку,
Молитву тоже прочитал
Чтоб мир вернулся на планету
И чтоб никто не погибал
Он отстоял всю службу с мамой,
Чтоб ближе к Богу стать на миг
И так понравился мальчишке
Одетый в рясу тот старик
Он так читал заворожённо
И храм усиливал эффект
Он слушал, повторить пытался,
Читать, наверно, не для всех
И так проникся службой этой,
Что уходить он не спешил
Чуть слышно, с радостью на сердце,
Купить он свечку попросил
И мама,робко улыбаясь,
Купила свечку пацану
Куда её поставить, мама?
Чтобы забыть нам про войну
Поставь туда, куда ты хочешь,
Куда сердечко приведёт
За это здесь не поругают,
А вдруг и правда повезёт
Мальчишка смело осмотрелся
И к Серафиму подошёл
И попросил он за солдата,
Чтоб тот домой скорей пришёл
И мама снова улыбнулась,
И потрепала за вихры
Пусть Бог, сынок, тебя услышит
И мир настанет без войны
Роман П.
(ответить)
Ватных залухуйцев еще раз с заслуженным залуплом! Ньюкасл поздравляем с первым трофеем за 70 лет.
ЗЫ Ротета кстати в очередной раз обоссан. В какой фазе процесса находится Эдди Хау? Сколько миллионов он потратил?
(ответить)
Че по подзалуплу???
(ответить)
Команда развивается... Уже сейчас, находясь на 5-6 местах в Лиге, выигрывая КАЛ, НЮ обозначил свои цели на ближайшие 5 лет. ФА, АПЛ, ЛЧ...
Те, кто со мной спорили насчёт крошечности клуба и т.д изучайте футбол, чтобы больше не ... как это делают фаны муму и лувра и тому подобным...
(ответить)
Псц тут лемарсафана размотало по новости...
(ответить)
уберите эту новость с главной, а то ранимые болелы Ливерпуля тут всё своими слезами зальют
(ответить)
против псж тоже устали, не хватило сил на пенальти, а псж отдыхали на пару часов больше вот и выиграли
(ответить)
Ну все антипрогноз от зайбала, грузите хаты на чемпионство арсенала, раскукарекались долбаебы
(ответить)
Просто 20-й заслуженный титул Чемпиона Англии по футболу - смиритесь, отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие.
(ответить)
Сколько же плесени повылазило после вчерашнего проигрыша Ливерпуля. Сидели пидары, смирившись, что Ливерпуль топ в этом сезоне, грызлись между собой. А тут попёрло всё то говно, которое переполняло всех хейтеров от топовости Ливерпуля в этом сезоне. Ну-ну, интересно смотреть на всю эту вакханалию, значит норм вас поджигает великий красный клуб!
Единственное, что воротит от того, как некоторые фаны Ливерпуля в один миг переобулись и начали обсирать всех, от Слота до кэпа, просто потому, что у команды начался функциональный спад. Вам лучше за Челси болеть, пенсятина она точь в точь такая же.
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Просто обоссали, высушили и ещё раз обоссали портовый гадюшник проституток. Ничего нового. С залуплом вас, обоссанная скузня!
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