"Юнайтед" вступил в борьбу за Исака

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака.

Потребность "Юнайтед" в приглашении нападающего очевидна, ведь контракт Эдинсона Кавани истекает в конце сезона, Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда связывают с уходом из клуба, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма.



В идеале "красные дьяволы" хотели бы заполучить Эрлинга Холанда, которого они обидным образом упустили, когда норвежец переход из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию" в январе 2020.



Однако Холанд, по сей видимости, выберет "Манчестер Сити", и это заставляет "Юнайтед" искать альтернативные варианты по укреплению проблемной позиции.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, внимание "Юнайтед" привлек другой скандинав, 22-летний швед Исак, интерес к которому также приписывают "Арсеналу" и "Ливерпулю".



Занимающий шестое место в Ла Лиге "Реал Сосьедад" оценивает Исака, забившего четыре гола в этом сезоне Ла Лиги, в 60 млн. фунтов.