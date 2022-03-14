"Юнайтед" вступил в борьбу за Исака

Александер Исак "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака.

Потребность "Юнайтед" в приглашении нападающего очевидна, ведь контракт Эдинсона Кавани истекает в конце сезона, Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда связывают с уходом из клуба, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма.

В идеале "красные дьяволы" хотели бы заполучить Эрлинга Холанда, которого они обидным образом упустили, когда норвежец переход из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию" в январе 2020.

Однако Холанд, по сей видимости, выберет "Манчестер Сити", и это заставляет "Юнайтед" искать альтернативные варианты по укреплению проблемной позиции.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, внимание "Юнайтед" привлек другой скандинав, 22-летний швед Исак, интерес к которому также приписывают "Арсеналу" и "Ливерпулю".

Занимающий шестое место в Ла Лиге "Реал Сосьедад" оценивает Исака, забившего четыре гола в этом сезоне Ла Лиги, в 60 млн. фунтов.


Метки Исак, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. chop 14.03.2022 08:33 # chop
    Отличная альтернатива Холанду, акуеть просто сравнили

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  2. quavo 14.03.2022 08:12 # quavo
    4 гола
    уапхахах

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