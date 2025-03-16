"Ньюкасл" победил "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги
"Ньюкасл" завоевал свой первый большой трофей за 70 лет, обыграв в финале Кубка Лиги "Ливерпуль" со счетом 1:2.
Главный тренер "красных" Арне Слот доверил защищать ворота Кувину Келлехеру, а не Алиссону. Джарелл Куанса заменил травмированного Трента Александер-Арнольда справа в обороне.
Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:1 над "Вест Хэмом".
В первом тайме "Ньюкасл" выглядел свежее, тогда как "Ливерпуль" после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов предпочел сыграть от обороны.
"Сороки" старались, атаковали, но особых моментов не имели. Тем не менее, в концовке тайма команда Эдди Хау была вознаграждена, потому что Дэн Берн головой поразил угол ворот после подачи Кираном Триппьером углового — 0:1.
Перед самым уходом в раздевалку "красные" имели возможность сравнять счет, но Диогу Жота не попал по воротам.
В начале второго тайма Александер Исак сыграл на добивании после отраженного Келлехером удара Берна, однако из-за офсайда у Бруно Гимараэса гол не был засчитан.
Впрочем, "Ньюкасл" сразу же создал еще один момент и все-таки удвоил счет. После подачи с фланга Джейкоб Мерфи головой скинул мяч в центр штрафной на Исака, а тот пробил в касание — 0:2.
На 59-й минуте "Ливерпуль" едва не отыграл один гол, однако Ник Поуп парировал удар вышедшего на замену Кертиса Джонса из пределов штрафной.
На 64-й минуте "сороки" должны были забивать третий гол. Харви Барнс сбрасывал мяч на Исака в штрафной, однако удар Александера был отражен Келлехером.
За исключением момента Джонса, у "красных" ничего не получалось впереди. Их соперник, делая ставку на контратаки, играл опаснее.
На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Федеико Кьеза ворвался в штрафную по центру и все-таки отыграл один гол — 1:2.
У "Ливерпуля" оставалось еще несколько минут, но для "камбэка" этого оказалось недостаточно, да и моментов у "красных" больше не было.
Игроки "Ливерпуля" выглядели потухшими с самого начала, не сумев в полной мере оправиться от вылета из Лиги Чемпионов. А вот "Ньюкасл" был по-настоящему заряжен и вдобавок имел преимущество в свежести, что и нашло отражение на результате.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:1)
Голы: Кьеза 90 — Берн 45, Исак 52.
"Ливерпуль": Келлехер, Куанса, Ван Дейк, Конате (Джонс 57), Робертсон, Собослаи, Макаллистер (Гакпо 67), Гравенберх (Кьеза 74), Диас (Эллиот 74), Салах, Жота (Нуньес 57).
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Мерфи (Крафт 90), Барнс (Уиллок 81), Исак (Уилсон 81).
Предупреждения: Поуп, Тонали.
16.03.2025 21:30
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Последние комментарии:
кекстер, в каком турнире аталанта вые6ла кляпа?)
16.03.2025 21:21 # удалить
narcot
пока пылят в гейропке, чего не скажешь о подзалупле УХИХИХИХИХИХИХ
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16.03.2025 21:21 #
bembo
уехехехехеееееееееее
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16.03.2025 21:28 #
dexter
Ну так пускай и дальше продолжат пылить в рофлотуриках?)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031934
(ответить)
xaaaaxaxa
(ответить)
Ладно, с квадруплом пролет. Есть шанс на требл?
(ответить)
Болельщиков Ньюкасла с победой! Хоть и в команде сорок есть гниды свинские, но все же первый трофей за 70 лет.
(ответить)
УХИХИХИХИХИХИХИХИХИИХИ
06.03.2025 00:59 #
skychnie-oboi
На Классе в стиле Реала.
Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031934
(ответить)
Ньюкасл с победой, абсолютная хаслуженная победа.
Ливерпуль тоже молодцы, в начале сезона никто не ожидал таких результатов от команды, будем честны.
Да и эпоха Салаха подходит к концу.
Ну и какой же гамно этот ваш Диаз. бесполезные обводки и бесконечные взмахивания рукой в сторону фанатов...
Слот красавчик, надеюсь в следующем сезоне будет больше доверять молодежи из академии.
(ответить)
У Ливерпуля безусловно спад, но сегодня больше сорокам респект за физуху и плотность игры. Атакеры вообще на голодном пайке были.
(ответить)
16.03.2025 21:23 #
dexter
Я стараюсь "называть вещи своими именами". Ливерхуй - клуб пидорасов.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031750
(ответить)
Поздравляем Ньюкасл , но как же мерзко отыграли они последние 8 минут матча , хоть и правильно все это было с точки зрения ведущей в счёте команды. Слот поплатился за свое игнорирование ротации. На 13-14 игроках не вывезти целый сезон , если рассчитываешь на несколько трофеев. Мог бы побольше шанса дать тем же Эллиоту и Кьезе. Видно , что игроки наелись к концу сезона и еле волочат ноги. Летом надо укреплять три позиции.
(ответить)
Клопп > Слот.
(ответить)
если ливерка проебет и апл - позорнее сезона я не видел
(ответить)
пиздец денёк(
(ответить)
Несмотря на досаду от проигрыша, за Ньюкасл и Хау отдельно можно только порадоваться. Но могли бы и красиво доиграть, а не калечить игроков соперника на последних секундах. Джоэлитон - уёбок сраный.
(ответить)
Нюкасл с победой.
ЛФК был плох …. начали играть когда уже все просрали по таймингу.
Ладно парни уже на пустом баке....Надо просто доиграть сезон и доделать свою работу.
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для касла это огромная победа, хоть и кубок сам по себе КАЛ)
за клуб рад.
но жоэлинтон и гимараес два бразильнских хуесоса обрыгана, мерзкие противные.
А так х3, это по сути должно стать неплохим бусом для касла на концовку чемпа.
По идее в 5-ке будут лфк арс форест касл и сити.
но посмотрим
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Спартак - чемпион!
(ответить)
Если б не +12 тут вполне мог бы быть и квадрупл отсосов, хотя зная этих обмороков, не удивлюсь если арсенал в итоге чемп возьмет
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ОБОССАНО
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Лузерхуй - клуб пидорасов.
(ответить)
«Ливерпуль» рукой в штрафной подыграли себе в эпизоде с голом
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