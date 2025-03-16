"Ньюкасл" победил "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги

Александер Исак "Ньюкасл" завоевал свой первый большой трофей за 70 лет, обыграв в финале Кубка Лиги "Ливерпуль" со счетом 1:2.

Главный тренер "красных" Арне Слот доверил защищать ворота Кувину Келлехеру, а не Алиссону. Джарелл Куанса заменил травмированного Трента Александер-Арнольда справа в обороне.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:1 над "Вест Хэмом".

В первом тайме "Ньюкасл" выглядел свежее, тогда как "Ливерпуль" после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов предпочел сыграть от обороны.

"Сороки" старались, атаковали, но особых моментов не имели. Тем не менее, в концовке тайма команда Эдди Хау была вознаграждена, потому что Дэн Берн головой поразил угол ворот после подачи Кираном Триппьером углового — 0:1.

Перед самым уходом в раздевалку "красные" имели возможность сравнять счет, но Диогу Жота не попал по воротам.

В начале второго тайма Александер Исак сыграл на добивании после отраженного Келлехером удара Берна, однако из-за офсайда у Бруно Гимараэса гол не был засчитан.

Впрочем, "Ньюкасл" сразу же создал еще один момент и все-таки удвоил счет. После подачи с фланга Джейкоб Мерфи головой скинул мяч в центр штрафной на Исака, а тот пробил в касание — 0:2.

На 59-й минуте "Ливерпуль" едва не отыграл один гол, однако Ник Поуп парировал удар вышедшего на замену Кертиса Джонса из пределов штрафной.

На 64-й минуте "сороки" должны были забивать третий гол. Харви Барнс сбрасывал мяч на Исака в штрафной, однако удар Александера был отражен Келлехером.

За исключением момента Джонса, у "красных" ничего не получалось впереди. Их соперник, делая ставку на контратаки, играл опаснее.

На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Федеико Кьеза ворвался в штрафную по центру и все-таки отыграл один гол — 1:2.

У "Ливерпуля" оставалось еще несколько минут, но для "камбэка" этого оказалось недостаточно, да и моментов у "красных" больше не было.

Игроки "Ливерпуля" выглядели потухшими с самого начала, не сумев в полной мере оправиться от вылета из Лиги Чемпионов. А вот "Ньюкасл" был по-настоящему заряжен и вдобавок имел преимущество в свежести, что и нашло отражение на результате.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:1)

Голы: Кьеза 90 — Берн 45, Исак 52.

"Ливерпуль": Келлехер, Куанса, Ван Дейк, Конате (Джонс 57), Робертсон, Собослаи, Макаллистер (Гакпо 67), Гравенберх (Кьеза 74), Диас (Эллиот 74), Салах, Жота (Нуньес 57).

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Мерфи (Крафт 90), Барнс (Уиллок 81), Исак (Уилсон 81).

Предупреждения: Поуп, Тонали.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2025 21:30

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.03.2025 21:43 # narcot
    кекстер, в каком турнире аталанта вые6ла кляпа?)



    16.03.2025 21:21 # удалить
    narcot

    пока пылят в гейропке, чего не скажешь о подзалупле УХИХИХИХИХИХИХ
    (ответить)
    16.03.2025 21:21 #
    bembo

    уехехехехеееееееееее
    (ответить)
    16.03.2025 21:28 #
    dexter

    Ну так пускай и дальше продолжат пылить в рофлотуриках?)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031934

    (ответить)

  2. sj606 16.03.2025 21:42 # sj606
    xaaaaxaxa

    (ответить)

  3. last-chapter 16.03.2025 21:41 # last-chapter
    Ладно, с квадруплом пролет. Есть шанс на требл?

    (ответить)

  4. lovrentiy 16.03.2025 21:41 # lovrentiy
    Болельщиков Ньюкасла с победой! Хоть и в команде сорок есть гниды свинские, но все же первый трофей за 70 лет.

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  5. narcot 16.03.2025 21:41 # narcot
    УХИХИХИХИХИХИХИХИХИИХИ



    06.03.2025 00:59 #
    skychnie-oboi

    На Классе в стиле Реала.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031934

    (ответить)

  6. naby-keita 16.03.2025 21:41 # naby-keita
    Ньюкасл с победой, абсолютная хаслуженная победа.
    Ливерпуль тоже молодцы, в начале сезона никто не ожидал таких результатов от команды, будем честны.
    Да и эпоха Салаха подходит к концу.
    Ну и какой же гамно этот ваш Диаз. бесполезные обводки и бесконечные взмахивания рукой в сторону фанатов...
    Слот красавчик, надеюсь в следующем сезоне будет больше доверять молодежи из академии.

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  7. sausage 16.03.2025 21:41 # sausage
    У Ливерпуля безусловно спад, но сегодня больше сорокам респект за физуху и плотность игры. Атакеры вообще на голодном пайке были.

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  8. narcot 16.03.2025 21:39 # narcot
    16.03.2025 21:23 #
    dexter

    Я стараюсь "называть вещи своими именами". Ливерхуй - клуб пидорасов.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113652/?c=1#c8031750

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  9. halamadrid94 16.03.2025 21:39 # halamadrid94
    Поздравляем Ньюкасл , но как же мерзко отыграли они последние 8 минут матча , хоть и правильно все это было с точки зрения ведущей в счёте команды. Слот поплатился за свое игнорирование ротации. На 13-14 игроках не вывезти целый сезон , если рассчитываешь на несколько трофеев. Мог бы побольше шанса дать тем же Эллиоту и Кьезе. Видно , что игроки наелись к концу сезона и еле волочат ноги. Летом надо укреплять три позиции.

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  10. brown-ale 16.03.2025 21:39 # brown-ale
    Клопп > Слот.

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  11. b84 16.03.2025 21:39 # b84
    если ливерка проебет и апл - позорнее сезона я не видел

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  12. skydreams 16.03.2025 21:38 # skydreams
    пиздец денёк(

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  13. sausage 16.03.2025 21:37 # sausage
    Несмотря на досаду от проигрыша, за Ньюкасл и Хау отдельно можно только порадоваться. Но могли бы и красиво доиграть, а не калечить игроков соперника на последних секундах. Джоэлитон - уёбок сраный.

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  14. skychnie-oboi 16.03.2025 21:37 # skychnie-oboi
    Нюкасл с победой.
    ЛФК был плох …. начали играть когда уже все просрали по таймингу.
    Ладно парни уже на пустом баке....Надо просто доиграть сезон и доделать свою работу.

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  15. bembo 16.03.2025 21:36 # bembo
    для касла это огромная победа, хоть и кубок сам по себе КАЛ)
    за клуб рад.
    но жоэлинтон и гимараес два бразильнских хуесоса обрыгана, мерзкие противные.

    А так х3, это по сути должно стать неплохим бусом для касла на концовку чемпа.
    По идее в 5-ке будут лфк арс форест касл и сити.
    но посмотрим

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  16. reddebil 16.03.2025 21:36 # reddebil
    Спартак - чемпион!

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  17. ygyrbendar 16.03.2025 21:36 # ygyrbendar
    Если б не +12 тут вполне мог бы быть и квадрупл отсосов, хотя зная этих обмороков, не удивлюсь если арсенал в итоге чемп возьмет

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  18. sean-dyche18plus 16.03.2025 21:36 # sean-dyche18plus
    ОБОССАНО

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  19. reddebil 16.03.2025 21:35 # reddebil
    Лузерхуй - клуб пидорасов.

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  20. last-chapter 16.03.2025 21:35 # last-chapter
    «Ливерпуль» рукой в штрафной подыграли себе в эпизоде с голом

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