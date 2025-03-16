"Ньюкасл" победил "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги

"Ньюкасл" завоевал свой первый большой трофей за 70 лет, обыграв в финале Кубка Лиги "Ливерпуль" со счетом 1:2.

Главный тренер "красных" Арне Слот доверил защищать ворота Кувину Келлехеру, а не Алиссону. Джарелл Куанса заменил травмированного Трента Александер-Арнольда справа в обороне.



Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:1 над "Вест Хэмом".



В первом тайме "Ньюкасл" выглядел свежее, тогда как "Ливерпуль" после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов предпочел сыграть от обороны.



"Сороки" старались, атаковали, но особых моментов не имели. Тем не менее, в концовке тайма команда Эдди Хау была вознаграждена, потому что Дэн Берн головой поразил угол ворот после подачи Кираном Триппьером углового — 0:1.



Перед самым уходом в раздевалку "красные" имели возможность сравнять счет, но Диогу Жота не попал по воротам.



В начале второго тайма Александер Исак сыграл на добивании после отраженного Келлехером удара Берна, однако из-за офсайда у Бруно Гимараэса гол не был засчитан.



Впрочем, "Ньюкасл" сразу же создал еще один момент и все-таки удвоил счет. После подачи с фланга Джейкоб Мерфи головой скинул мяч в центр штрафной на Исака, а тот пробил в касание — 0:2.



На 59-й минуте "Ливерпуль" едва не отыграл один гол, однако Ник Поуп парировал удар вышедшего на замену Кертиса Джонса из пределов штрафной.



На 64-й минуте "сороки" должны были забивать третий гол. Харви Барнс сбрасывал мяч на Исака в штрафной, однако удар Александера был отражен Келлехером.



За исключением момента Джонса, у "красных" ничего не получалось впереди. Их соперник, делая ставку на контратаки, играл опаснее.



На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Федеико Кьеза ворвался в штрафную по центру и все-таки отыграл один гол — 1:2.



У "Ливерпуля" оставалось еще несколько минут, но для "камбэка" этого оказалось недостаточно, да и моментов у "красных" больше не было.



Игроки "Ливерпуля" выглядели потухшими с самого начала, не сумев в полной мере оправиться от вылета из Лиги Чемпионов. А вот "Ньюкасл" был по-настоящему заряжен и вдобавок имел преимущество в свежести, что и нашло отражение на результате.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:1)



Голы: Кьеза 90 — Берн 45, Исак 52.



"Ливерпуль": Келлехер, Куанса, Ван Дейк, Конате (Джонс 57), Робертсон, Собослаи, Макаллистер (Гакпо 67), Гравенберх (Кьеза 74), Диас (Эллиот 74), Салах, Жота (Нуньес 57).



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Мерфи (Крафт 90), Барнс (Уиллок 81), Исак (Уилсон 81).



Предупреждения: Поуп, Тонали.