Клопп обещает устроить парад, если титулы "Сити" отойдут "Ливерпулю"

Юрген Клопп Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал устроить собственный парад, если у "Манчестер Сити" отберут титулы Премьер-Лиги и передадут их "красным".

В данный момент "Сити" ожидает вердикта независимой комиссии по громкому делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

У болельщиков "Ливерпуля" теплится надежда, что у "Сити" могут отобрать некоторые из выигранных титулов, и если это вдруг случится, и золотые медали перейдут к "красным", Клопп ждет всех в гости.

"Мы уже разговаривали об этом, когда я ушел. Я не так много времени провожу на Мальорке, потому что я постоянно куда-то летаю. Но если это случится (и "Ливерпулю" присудят титулы), то я уже сказал всем людям, которые хотят приехать: "Просто бронируйте перелет до Мальорки. Я куплю пива!" Мы устроим свой собственный парад у меня во дворе", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 606

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Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 15.01.2025 10:40 # osnovnoy2005
    Это будет справедливо !!!

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  2. quavo 15.01.2025 10:21 # quavo
    гей парад будет греметь, но это все если бы да кабы

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  3. blaster88 15.01.2025 10:15 # blaster88
    Красава, я готов к полету

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