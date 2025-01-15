Клопп обещает устроить парад, если титулы "Сити" отойдут "Ливерпулю"

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал устроить собственный парад, если у "Манчестер Сити" отберут титулы Премьер-Лиги и передадут их "красным".

В данный момент "Сити" ожидает вердикта независимой комиссии по громкому делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



У болельщиков "Ливерпуля" теплится надежда, что у "Сити" могут отобрать некоторые из выигранных титулов, и если это вдруг случится, и золотые медали перейдут к "красным", Клопп ждет всех в гости.



"Мы уже разговаривали об этом, когда я ушел. Я не так много времени провожу на Мальорке, потому что я постоянно куда-то летаю. Но если это случится (и "Ливерпулю" присудят титулы), то я уже сказал всем людям, которые хотят приехать: "Просто бронируйте перелет до Мальорки. Я куплю пива!" Мы устроим свой собственный парад у меня во дворе", — цитирует Клоппа ESPN.