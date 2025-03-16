Мерино принес "Арсеналу" победу над "Челси"

Гол Микеля Мерино в первом тайме обеспечил "Арсеналу" домашнюю победу 1:0 над "Челси".

Микель Мерино привычно вышел играть нападающего у "канониров". В стартовый состав были возвращены Майлс Льюис-Скелли и Габриэль Мартинелли.



В заявке "синих" неожиданно не оказалось Коула Палмера. Вместо него и Тосина Адарабиойо появились Бенуа Бадишиле и Рис Джеймс.



Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Роберт Санчес остановил мяч на линии ворот после отскока от своего защитника. При этом "Челси" еще повезло избежать назначения пенальти из-за попадания снаряда в руку Марка Кукурельи.



В следующей атаке "Арсенал" имел еще один момент, но дальний удар Деклана Райса оказался слегка неточным.



Хозяева оказывали серьезное давление и на 20-й минуте заставили соперника капитулировать. Мартин Эдегор подал угловой к ближней штанге, где Микель Мерино сыграл головой и отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Почти сразу "Челси" едва не остался вдесятером, но рефери, обратившись к VAR, решил не удалять Весле Фофана за фол на Райсе.



"Канониры" полностью доминировали над соперником, который молчал впереди до 37-й минуты, когда Кукурелья пробил с лету по отскочившему к нему на край штрафной мячу. Давид Райя выпустил из рук снаряд, но тот не попал в ворота.



В концовке первого тайма "синие" отодвинули игру от своих ворот, подержали мяч, но моментов больше не создали.



Вскоре после начала второго тайма Мерино имел возможность оформить дубль, но Санчес совершил сейв на линии ворот после удара Микеля по летящему мячу.



В целом после перерыва "Челси" много старался и немало владел мячом, однако "Арсенал" просто не позволял своему сопернику создавать моменты, уверенно доведя дело до победы.



Несмотря на минимальную разницу в счете, в игре не ощущалось особого напряжения. "Арсенал" контролировал происходящее на поле, а "Челси" словно стучался в закрытую дверь.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче