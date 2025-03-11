"Ливерпуль" готовится активно провести летнее окно

"Ливерпуль" готовится активно провести летнее трансферное окно — и в плане приобретений, и в плане расставаний.

За два предыдущих трансферных окна "Ливерпуль" лишь приобрел вингера Федерико Кьезу, который прописался в лазарете, и голкипера Георгия Мамардашвили, который сейчас выступает в аренде за "Валенсию" и на "Энфилд" прибудет после окончания сезона.



Sky Sport Germany ожидает, что грядущим летом "Ливерпуль" гораздо сильнее обновит облик своей команды. Теперь главный тренер Арне Слот лучше знает свою команду и ее потребности.



"Ливерпуль" до сих пор не решил вопрос с истекающими контрактами Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха, но сомнения есть и насчет некоторых других игроков — например, тех, кто нуждается в регулярной игровой практике.



Среди тех, кто может покинуть "Ливерпуль" летом, называются Диогу Жота, Кувин Келлехер, Харви Эллиотт, Ватару Эндо и упомянутый Кьеза.