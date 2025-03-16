29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 марта, тремя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл лишь один из пяти последних матчей во всех соревнованиях (3 ничьи, 1 поражение). "Челси" не знает побед на выезде уже шесть поединков кряду в Премьер-Лиге (2 ничьи, 4 поражения). "Канониры" ни разу не уступили в шести последних встречах с "синими" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).



Вингер Рахим Стерлинг не поможет "Арсеналу" из-за условий своей аренды. Такехиро Томиясу, Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Защищать ворота "Челси" будет Роберт Санчес. Нони Мадуэке и Николас Джексон вернутся после международного перерыва.



ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" выиграл лишь один из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения). "Тоттенхэм" может впервые с ноября 2020 оформить три победы кряду на выезде в чемпионате. "Дачники" ни разу не уступили в двух последних встречах со "шпорами" в высшем дивизионе (1 победа, 1 ничья), хотя до этого проиграли 14 из 16.



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич отбывает дисквалификацию. Кенни Тете, Харри Уилсон и Рис Нелсон травмированы.



За "Тоттенхэм" готов сыграть полузащитник Родриго Бентанкур, пропустивший победу над АЗ в Лиге Европы из-за дисквалификации. Кевин Дансо, Деян Кулусевски и Ришарлисон могут вернуться в следующем месяце, и только Раду Дрэгушин будет доступен значительно позже.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00



"Лестер" проиграл 12 из 13 последних матчей в Премьер-Лиге, включая все пять последних без единого забитого гола. В этом сезоне английского первенства "Манчестер Юнайтед" пропустил уже 25 голов дома — против 15 на выезде. "Лисы" проиграли все три последние встречи с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге, не забив ни гола.



Единственной потерей "Лестера" является вингер Абдул Фатаву.



Полузащитник "Юнайтед" Мануэль Угарте вернулся после небольшой травмы. Мейсон Маунт набирает форму с помощью тренировок и даже может сыграть несколько минут. Патрик Доргу все еще дисквалифицирован. Харри Магуайр и Лени Йоро остаются в лазарете.