Рэтклифф защищает Глэйзеров

Сэр Джим Рэтклифф и Аврам Глэйзер Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заступился за контролирующих акционеров клуба Глэйзеров.

В своем недавнем интервью Рэтклифф коснулся практически всех аспектов насчет "Юнайтед", за исключением своих отношений с семейством Глэйзеров.

По словам Рэтклиффа, у людей сложилось ложное впечатление насчет американского семейства как о жадных и корыстных людях.

"На мой взгляд, у нас очень профессиональные отношения с семейством Глэйзеров. А вы сами встречали их? Они очень честные и прямые люди, а не те, кого ожидаешь, когда читаешь про них в прессе. Они оба (Аврам и Джоэл) — наиболее вовлеченные и обладающие страстью к "Манчестер Юнайтед".

"Они нравятся мне как люди. Если честно, они могли устроить нам взбучку, когда мы обо***ись с Дэном Эшуортом и Эриком Тен Хагом. Могли, но не стали", — сообщил Рэтклифф The Times.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2025 16:00

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  1. arsenal-win 15.03.2025 16:24 # arsenal-win
    обо***ись с Дэном Эшуортом и Эриком Тен Хагом

    Источник: http://fapl.ru/posts/113630/

    Да вы до сих пор срете под себя, дибилы!

    (ответить)

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