Рэтклифф защищает Глэйзеров

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заступился за контролирующих акционеров клуба Глэйзеров.

В своем недавнем интервью Рэтклифф коснулся практически всех аспектов насчет "Юнайтед", за исключением своих отношений с семейством Глэйзеров.



По словам Рэтклиффа, у людей сложилось ложное впечатление насчет американского семейства как о жадных и корыстных людях.



"На мой взгляд, у нас очень профессиональные отношения с семейством Глэйзеров. А вы сами встречали их? Они очень честные и прямые люди, а не те, кого ожидаешь, когда читаешь про них в прессе. Они оба (Аврам и Джоэл) — наиболее вовлеченные и обладающие страстью к "Манчестер Юнайтед".



"Они нравятся мне как люди. Если честно, они могли устроить нам взбучку, когда мы обо***ись с Дэном Эшуортом и Эриком Тен Хагом. Могли, но не стали", — сообщил Рэтклифф The Times.