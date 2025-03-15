29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 марта, пятью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" не знает поражений уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 4 ничьи), и это рекордная серия клуба с 2017 года. В этом сезоне английского первенства "Вест Хэм" не выиграл ни одного из 15 поединков, когда пропускал первым (4 ничьи, 11 поражений). "Эвертон" не забивал более одного гола в 10 последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



Нападающий Армандо Бройя может впервые сыграть за "Эвертон" после долгого отсутствия с травмой лодыжки. Орель Мангаля, Дуайт Макнил, Илиман Ндиайе и Доминик Калверт-Левин остаются в лазарете.



Полузащитник Лукас Пакета залечил свою болячку и может вернуться в старт "Вест Хэма". Никлас Фюллькруг возобновил тренировки. Владимир Цоуфал под вопросом.



ИПСВИЧ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Ипсвич" проиграл семь из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая все четыре после Нового года. "Ноттингем Форест" потерпел три поражения кряду на выезде в чемпионате. Предыдущий раз "лесники" гостили у "трактористов" в рамках Премьер-Лиги в августе 1994, одержав победу 0:1.



"Ипсвич" снова может рассчитывать на выздоровевших Кристиана Уолтона, Калвина Филлипса, Омари Хатчинсона и Хулио Энсисо, но Конор Чаплин, Уэс Бернс, Чидози Огбене и Сэмми Смодич все еще недоступны.



Единственной потерей "Форест" остается запасной голкипер Карлос Мигель.



МАНЧЕСТР СИТИ — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" пропустил уже 38 голов — на один меньше, чем в худшей по этому показателю кампании при Хосепе Гвардиоле (2016/17). "Брайтон" повторил клубный рекорд, оформив четыре победы кряду в Премьер-Лиге. "Горожане" выиграли все 10 последних домашних встреч с "чайками" в чемпионате.



"Сити" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Натана Аке, Мануэля Угарте, Джона Стоунса, Родри и Оскара Бобба.



Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти снова доступен после матча дисквалификации. Льюис Данк, Йоэл Велтман и Мэтт О'Райли вернуться пока не готовы.



САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл пропустил 48 голов в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги — в среднем по 2.4 за игру. Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра выиграл два своих первых поединка чемпионата на новом месте работы — и только два из 10 последующих (2 ничьи, 6 поражений). "Святые" проиграли все четыре последние домашние встречи с "волками" в Премьер-Лиге.



"Саутгемптон" будет лишен травмированных Яна Беднарека и Уилла Смоллбоуна.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Маршалл Мунетси восстановился после небольшой травмы. Матеус Кунья продолжает отбывать свою дисквалификацию. Йерсон Москера, Энсо Гонсалес и Саша Калайджич все еще лечатся.



БОРНМУТ — БРЕНТФОРД 20:30



После победы 5:0 над "Ноттингем Форест" 25 января "Борнмут" проиграл оба домашних матча в Премьер-Лиге, не забив ни гола. "Брентфорд" может оформить пять побед кряду на выезде в чемпионате — чего не случалось с Лиги Один в 2010 году. "Вишенки" еще не побеждали "пчел" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Борнмута" Илья Забарный возвращается после дисквалификации. Хулиан Араухо и Маркос Сенеси приступили к тренировкам, но играть пока не готовы. Адам Смит и Энес Унал остаются в лазарете.



Защитник "Брентфорда" Сепп Ван ден Берг, пропустивший три последних матча с повреждением колена, может вернуться. Майкл Кайоде будет доступен после международного перерыва. Аарон Хики и Рико Генри набирают форму в тренировках.