Светская хроника за понедельник

"Бешикташ" нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед". У "Арсенала" нет предложений по Александру Зинченко. "Ливерпуль" близок к покупке Аниса Хадж-Муссы. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Переходу нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в "Барселону" может помочь расставание каталонского клуба с защитником Андреасом Кристиансеном. (Mundo Deportivo)



Наставник "Бешикташа" Оле Гуннар Сульшер хочет забрать из "Юнайтед" Рэшфорда и полузащитник Каземиро. (The Sun)



"Лечче" пытается предотвратить переход своего защитника Патрика Доргу в "Юнайтед". (Football Italia)



"Арсенал" сделал нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью своей целью номер один на зимнее окно. (UOL)



"Арсенал" пока не получал никаких предложений насчет защитника Александра Зинченко, несмотря на слухи об интересе к украинцу со стороны дортмундской "Боруссии" и "Атлетико". (Sky Sports)



"Ливерпуль" близок к покупке нападающего "Фейеноорда" Аниса Хадж-Муссы за 10 миллионов фунтов. (Africa Foot)



Защитник "Челси" Ренату Вейга направляется в "Ювентус", который возьмет игрока в аренду без опции выкупа. (Fabrizio Romano)



С грядущего лета в контракте защитника "Борнмута" Дина Хейсена, который интересен "Челси", "Баварии" и "Реалу", будет действовать пункт о выкупе. (Fabrizio Romano)



Защитник "Челси" Аксель Дисаси стал целью для "Астон Виллы". (Football Insider)



"Челси" принял предложение "Лацио" в 10 млн. фунтов о покупке полузащитника Чезаре Казадеи. (Sport Italia)



"Вольфсбург" согласовал аренду правого защитника "Борнмута" Мадса Роэрслева. (Sky Sport Germany)



"Страсбуру" не удалось арендовать вингера "Брентфорда" Фабиу Карвалью. (Foot Mercato)



"Саутгемптон" готов выслушать предложения насчет защитника Кайла Уолкер-Питерса, чей контракт истекает в конце сезона. Одним из претендентов на 27-летнего англичанина является "Галатасарай". (Fabrizio Romano)



Защитник "Ноттингем Форест" Мурильо заинтересовал "Барселону". (Sport)



Другое



Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер откликнулся на вакансию главного тренера "Болтона". (Daily Mirror)



Бывший главный тренер "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес может получить работу в бразильском "Ботафого". (talkSPORT)



Полузащитник Эмилиано Буэндиа согласовал продление своего контракта с "Виллой" на 12 месяцев — до июня 2026. (The Athletic)



"Челси" установил мировой рекорд по стоимости трансфера среди женщин, купив защитницу сборной США Наоми Гирму за 900,000 фунтов. (Evening Standard)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов вызывать игроков из Чемпионшипа, включая Джеймса Траффорда и Джоба Беллингема. (Alan Nixon)



Супруга новичка "Милана" Кайла Уолкера отказалась последовать за своим мужем в Италию. (The Sun)



Супруга нападающего "Лестера" Джейми Варди запустила свой бренд водки с фруктовым вкусом. (The Sun)