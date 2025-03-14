ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" требуют разорвать контракт с Visit Maldives

ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" потребовали от своего клуба разорвать едва подписанный спонсорский контракт с компанией Visit Maldives.

В четверг "Ливерпуль" объявил о подписании многолетнего контракта с Visit Maldives, которая стала официальным партнером мерсисайдского клуба по туризму.



Visit Maldives — принадлежащая государству компания, продвигающая Мальдивские острова как туристическое направление.



Это внешне безобидное партнерство не понравилось геям и лесбиянкам, поддерживающим "Ливерпуль". Объединение ЛГБТ-болельщиков "красных" Kop Out выступило резко против сотрудничества с Visit Maldives.



Kop Outs указывает на то, что на Мальдивах систематически нарушаются права человека, а гомосексуальные отношения криминализированы.



Как сообщает Liverpool Echo, Kop Outs собирается инициировать диалог с другими объединениями болельщиков "Ливерпуля", чтобы заставить свой клуб одуматься и вернуться на путь равенства, разнообразия и инклюзивности.