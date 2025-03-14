ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" требуют разорвать контракт с Visit Maldives

Kop Outs ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" потребовали от своего клуба разорвать едва подписанный спонсорский контракт с компанией Visit Maldives.

В четверг "Ливерпуль" объявил о подписании многолетнего контракта с Visit Maldives, которая стала официальным партнером мерсисайдского клуба по туризму.

Visit Maldives — принадлежащая государству компания, продвигающая Мальдивские острова как туристическое направление.

Это внешне безобидное партнерство не понравилось геям и лесбиянкам, поддерживающим "Ливерпуль". Объединение ЛГБТ-болельщиков "красных" Kop Out выступило резко против сотрудничества с Visit Maldives.

Kop Outs указывает на то, что на Мальдивах систематически нарушаются права человека, а гомосексуальные отношения криминализированы.

Как сообщает Liverpool Echo, Kop Outs собирается инициировать диалог с другими объединениями болельщиков "Ливерпуля", чтобы заставить свой клуб одуматься и вернуться на путь равенства, разнообразия и инклюзивности.


Метки Visit Maldives, болельщики, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 905

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 14.03.2025 16:45 # zaeba1l
    Пошли нахуй эти пидорасы.. Не нравится - не ездите туда.

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  2. sj606 14.03.2025 16:29 # sj606
    xaxaxax

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  3. strelok 14.03.2025 16:28 # strelok
    Надеюсь, спонсора оставят))))

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  4. narcot 14.03.2025 15:32 # narcot
    лгбтпуль. офишиали))

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  5. closer 14.03.2025 15:05 # closer
    Чё там по чебурекси

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