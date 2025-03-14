ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" требуют разорвать контракт с Visit Maldives
ЛГБТ-болельщики "Ливерпуля" потребовали от своего клуба разорвать едва подписанный спонсорский контракт с компанией Visit Maldives.
В четверг "Ливерпуль" объявил о подписании многолетнего контракта с Visit Maldives, которая стала официальным партнером мерсисайдского клуба по туризму.
Visit Maldives — принадлежащая государству компания, продвигающая Мальдивские острова как туристическое направление.
Это внешне безобидное партнерство не понравилось геям и лесбиянкам, поддерживающим "Ливерпуль". Объединение ЛГБТ-болельщиков "красных" Kop Out выступило резко против сотрудничества с Visit Maldives.
Kop Outs указывает на то, что на Мальдивах систематически нарушаются права человека, а гомосексуальные отношения криминализированы.
Как сообщает Liverpool Echo, Kop Outs собирается инициировать диалог с другими объединениями болельщиков "Ливерпуля", чтобы заставить свой клуб одуматься и вернуться на путь равенства, разнообразия и инклюзивности.
14.03.2025 15:00
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Последние комментарии:
Пошли нахуй эти пидорасы.. Не нравится - не ездите туда.
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xaxaxax
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Надеюсь, спонсора оставят))))
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лгбтпуль. офишиали))
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Чё там по чебурекси
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