"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
В лишенном турнирного значения матче против голландского ПСВ "Арсенал" оформил ничью 2:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" на выходных в стартовом составе "канониров" уцелели только Давид Райя, Габриэль, Деклан Райс и Микель Мерино.
Несмотря на далеко не оптимальный состав, хозяева "Эмирейтс" открыли счет уже на шестой минуте. Отличился Александр Зинченко, нанеся удар в угол ворот с подступов к штрафной площади — 1:0.
Гостей совершенно не было видно в начале матча, однако на 18-й минуте они огрызнулись голом. Райя неудачно ввел мяч в игру, сразу же получив атаку на свои ворота. Экс-игрок "Тоттенхэма" Иван Перишич оказался на ударной позиции по центру штрафной и свой шанс не упустил — 1:1.
ПСВ оживился, но вскоре "Арсенал" вернул себе контроль над игрой, а Майлс Льюис-Скелли даже отметился попаданием в штангу с близкого расстояния.
На 37-й минуте "канониры" вновь вышли вперед. Стерлинг навесил с правого фланга, а Райс пробил головой с подступов к вратарской площади — 2:1.
У хозяев была возможность забить еще один гол до перерыва, но Стерлинг не реализовал выход один на один с голкипером.
Во втором тайме игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который настолько расслабился, что пропустил второй гол на 70-й минуте. Куаиб Дриош технично перебросил мяч через Райю, завершив этим контратаку своей команды после потери Жоржиньо в центральном круге — 2:2.
Уже в компенсированное время Стерлинг упустил возможность вырвать победу для "канониров", не сумев пробить голкипера с близкого расстояния.
ПСВ не ударил в грязь лицом после фиаско в Эйндховене на прошлой неделе, покинув турнир с высоко поднятой головой. "Арсенал", по крайней мере, смог дать передышку ключевым игрокам.
"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:2 (2:1) по сумме двух матчей — 9:3
Голы: Зинченко 6, Райс 37 — Перишич 18, Дриош 70.
"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 79), Кивер, Габриэль, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Райс (Калафьори 64), Зинченко (Эдегор 79), Стерлинг, Тирни (Мартинлли 79), Мерино (Троссард 64).
ПСВ: Бенитес, Ледесма, Обиспо (Боскальи 69), Нагало (Фламинго 77), Маласиа, Схаутен (Верман 45), Бабади, Тил, Дриош (Байрактаревич 80), Перишич (Де Йонг 68), Бакайоко.
Предупреждения: Кивер, Райс, Стерлинг — Бабади.
13.03.2025 00:55
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Последние комментарии:
Мадридские хуесосы насосали всё таки
https://x.com/nocontextfooty/status/1899954699110944997
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А атлетико в свою очередь самая нефартовая команда в лч.
Вечно с ними залупа какае-то случается.
Двойное касание на послематчевых пенках.... Вижу такое впервые.
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Надеюсь Сака восстановится против Виниссиуса сыграть
Покажет кто в доме хозяин
Райс против Биллингема заруба
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Анчелоти самый фартовый тренер в истории футбола, я хуй его знает
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А с кем Ливерпуль играет в 1/4?
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ебануться, уже даже в пенках подсуживают. е6учая польская фашня. тварь 6лядская. в ответке с баварией помогла среалу в том сезоне и ща помогла. какого хуя эта 6лядь вообще судит матчи среала?
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Не, ну это уже перебор. Нахуй Реал, нахуй его болел, потому болеть за этот кусок говна - это надо быть дегенератом
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ебаный, 6лядь, пидрид. как он заебал
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пидорский среал, тьфу блять
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пошёл ты нахуй, ублюдок, вечно подающий надежды в 30+ возрасте
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чё за лол? какого хуя не перебить?
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6ред 6лядь
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Источник: http://fapl.ru/posts/113168/
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Бля свинисиус и золотой мяч это как салах и дриблинг, вещи несовместимые.
Далбаеб на нигере только и лезет в тупые обводки без смысла.
Чувак за сезон 10 голов в ла лиге кладет - дайте зм ору....
Чурка кладет 20+, но половину с пенок.
Хоть мбаппе давай, ей богу.
С уходом эры рона месси просто какое - то гакпо
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У казаха-ставочника сейчас очко сузилось сильнее чем его глаза.
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Был уверен в камбэке, но ПСВ неожиданно подвели
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Стерлинг молодец.
Повышает себе цену.
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