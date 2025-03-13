"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Александр Зинченко и Рахим Стерлинг В лишенном турнирного значения матче против голландского ПСВ "Арсенал" оформил ничью 2:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" на выходных в стартовом составе "канониров" уцелели только Давид Райя, Габриэль, Деклан Райс и Микель Мерино.

Несмотря на далеко не оптимальный состав, хозяева "Эмирейтс" открыли счет уже на шестой минуте. Отличился Александр Зинченко, нанеся удар в угол ворот с подступов к штрафной площади — 1:0.

Гостей совершенно не было видно в начале матча, однако на 18-й минуте они огрызнулись голом. Райя неудачно ввел мяч в игру, сразу же получив атаку на свои ворота. Экс-игрок "Тоттенхэма" Иван Перишич оказался на ударной позиции по центру штрафной и свой шанс не упустил — 1:1.

ПСВ оживился, но вскоре "Арсенал" вернул себе контроль над игрой, а Майлс Льюис-Скелли даже отметился попаданием в штангу с близкого расстояния.

На 37-й минуте "канониры" вновь вышли вперед. Стерлинг навесил с правого фланга, а Райс пробил головой с подступов к вратарской площади — 2:1.

У хозяев была возможность забить еще один гол до перерыва, но Стерлинг не реализовал выход один на один с голкипером.

Во втором тайме игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который настолько расслабился, что пропустил второй гол на 70-й минуте. Куаиб Дриош технично перебросил мяч через Райю, завершив этим контратаку своей команды после потери Жоржиньо в центральном круге — 2:2.

Уже в компенсированное время Стерлинг упустил возможность вырвать победу для "канониров", не сумев пробить голкипера с близкого расстояния.

ПСВ не ударил в грязь лицом после фиаско в Эйндховене на прошлой неделе, покинув турнир с высоко поднятой головой. "Арсенал", по крайней мере, смог дать передышку ключевым игрокам.

"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:2 (2:1) по сумме двух матчей — 9:3

Голы: Зинченко 6, Райс 37 — Перишич 18, Дриош 70.

"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 79), Кивер, Габриэль, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Райс (Калафьори 64), Зинченко (Эдегор 79), Стерлинг, Тирни (Мартинлли 79), Мерино (Троссард 64).

ПСВ: Бенитес, Ледесма, Обиспо (Боскальи 69), Нагало (Фламинго 77), Маласиа, Схаутен (Верман 45), Бабади, Тил, Дриош (Байрактаревич 80), Перишич (Де Йонг 68), Бакайоко.

Предупреждения: Кивер, Райс, Стерлинг — Бабади.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 00:55

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Последние комментарии:




  1. kellborn 13.03.2025 02:03 # kellborn
    Мадридские хуесосы насосали всё таки

    https://x.com/nocontextfooty/status/1899954699110944997

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  2. thegodfather 13.03.2025 01:51 # thegodfather
    А атлетико в свою очередь самая нефартовая команда в лч.
    Вечно с ними залупа какае-то случается.
    Двойное касание на послематчевых пенках.... Вижу такое впервые.

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  3. gameboy 13.03.2025 01:50 # gameboy
    Надеюсь Сака восстановится против Виниссиуса сыграть

    Покажет кто в доме хозяин
    Райс против Биллингема заруба

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  4. thegodfather 13.03.2025 01:48 # thegodfather
    Анчелоти самый фартовый тренер в истории футбола, я хуй его знает

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  5. gameboy 13.03.2025 01:47 # gameboy
    А с кем Ливерпуль играет в 1/4?

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  6. narcot 13.03.2025 01:46 # narcot
    ебануться, уже даже в пенках подсуживают. е6учая польская фашня. тварь 6лядская. в ответке с баварией помогла среалу в том сезоне и ща помогла. какого хуя эта 6лядь вообще судит матчи среала?

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  7. shadow-- 13.03.2025 01:46 # shadow--
    Не, ну это уже перебор. Нахуй Реал, нахуй его болел, потому болеть за этот кусок говна - это надо быть дегенератом

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  8. narcot 13.03.2025 01:45 # narcot
    ебаный, 6лядь, пидрид. как он заебал

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  9. skydreams 13.03.2025 01:45 # skydreams
    пидорский среал, тьфу блять

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  10. narcot 13.03.2025 01:44 # narcot
    пошёл ты нахуй, ублюдок, вечно подающий надежды в 30+ возрасте

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  11. narcot 13.03.2025 01:43 # narcot
    чё за лол? какого хуя не перебить?

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  12. wilegend 13.03.2025 01:42 # wilegend
    6ред 6лядь

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  13. hachidio 13.03.2025 01:37 # hachidio
    Вэсэушники отступили к Малой Локне Курской области и оказались практически в огневом мешке.

    Об этом сообщил военкору RT Александру Яремчуку командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

    В освобождённых сёлах Старая Сорочина, Николаевка и Новая Сорочина земля буквально усеяна телами противника, повсюду сожжённая техника.

    ВС РФ перекрыли ВСУ дороги снабжения в этом районе. После взятия Погрбеков российские подразделения за пару дней освободили два населённых пункта, отметил Апостол.

    Россия
    Путин
    Трамп
    Ливерпуль

    Только победы!

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  14. wilegend 13.03.2025 01:35 # wilegend
    По мнению Фердинанда, именно "Реал" и "Ливерпуль" имеют наивысшие шансы выиграть Лигу Чемпионов, и Рио хотел бы увидеть очное противостояние этих двух команд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113168/

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  15. thegodfather 13.03.2025 01:19 # thegodfather
    Бля свинисиус и золотой мяч это как салах и дриблинг, вещи несовместимые.

    Далбаеб на нигере только и лезет в тупые обводки без смысла.
    Чувак за сезон 10 голов в ла лиге кладет - дайте зм ору....

    Чурка кладет 20+, но половину с пенок.


    Хоть мбаппе давай, ей богу.
    С уходом эры рона месси просто какое - то гакпо

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  16. hachidlo 13.03.2025 01:12 # hachidlo
    У казаха-ставочника сейчас очко сузилось сильнее чем его глаза.

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  17. ilovemanutd 13.03.2025 01:08 # ilovemanutd
    Был уверен в камбэке, но ПСВ неожиданно подвели

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  18. thegodfather 13.03.2025 00:59 # thegodfather
    Стерлинг молодец.
    Повышает себе цену.

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