"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В лишенном турнирного значения матче против голландского ПСВ "Арсенал" оформил ничью 2:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" на выходных в стартовом составе "канониров" уцелели только Давид Райя, Габриэль, Деклан Райс и Микель Мерино.



Несмотря на далеко не оптимальный состав, хозяева "Эмирейтс" открыли счет уже на шестой минуте. Отличился Александр Зинченко, нанеся удар в угол ворот с подступов к штрафной площади — 1:0.



Гостей совершенно не было видно в начале матча, однако на 18-й минуте они огрызнулись голом. Райя неудачно ввел мяч в игру, сразу же получив атаку на свои ворота. Экс-игрок "Тоттенхэма" Иван Перишич оказался на ударной позиции по центру штрафной и свой шанс не упустил — 1:1.



ПСВ оживился, но вскоре "Арсенал" вернул себе контроль над игрой, а Майлс Льюис-Скелли даже отметился попаданием в штангу с близкого расстояния.



На 37-й минуте "канониры" вновь вышли вперед. Стерлинг навесил с правого фланга, а Райс пробил головой с подступов к вратарской площади — 2:1.



У хозяев была возможность забить еще один гол до перерыва, но Стерлинг не реализовал выход один на один с голкипером.



Во втором тайме игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который настолько расслабился, что пропустил второй гол на 70-й минуте. Куаиб Дриош технично перебросил мяч через Райю, завершив этим контратаку своей команды после потери Жоржиньо в центральном круге — 2:2.



Уже в компенсированное время Стерлинг упустил возможность вырвать победу для "канониров", не сумев пробить голкипера с близкого расстояния.



ПСВ не ударил в грязь лицом после фиаско в Эйндховене на прошлой неделе, покинув турнир с высоко поднятой головой. "Арсенал", по крайней мере, смог дать передышку ключевым игрокам.



"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:2 (2:1) по сумме двух матчей — 9:3



Голы: Зинченко 6, Райс 37 — Перишич 18, Дриош 70.



"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 79), Кивер, Габриэль, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Райс (Калафьори 64), Зинченко (Эдегор 79), Стерлинг, Тирни (Мартинлли 79), Мерино (Троссард 64).



ПСВ: Бенитес, Ледесма, Обиспо (Боскальи 69), Нагало (Фламинго 77), Маласиа, Схаутен (Верман 45), Бабади, Тил, Дриош (Байрактаревич 80), Перишич (Де Йонг 68), Бакайоко.



Предупреждения: Кивер, Райс, Стерлинг — Бабади.