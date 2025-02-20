Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "Ливерпуль" одним из двух фаворитов на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Уже в пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, куда попали три английские команды. "Манчестер Сити" остался за бортом, уступив "Реалу" в стыковом раунде со счетом 6:3 по сумме двух матчей.



По мнению Фердинанда, именно "Реал" и "Ливерпуль" имеют наивысшие шансы выиграть Лигу Чемпионов, и Рио хотел бы увидеть очное противостояние этих двух команд.



"Мои фавориты — это они ("Реал") и "Ливерпуль". "Ливерпуль" — это команда, которая выглядит грозно и впереди обладает столь же разрушительными игроками в лице Мохамеда Салаха, который может в одиночку решить судьбу матча и вырвать победу".



"Поэтому я бы хотел увидеть их матч. Но посмотрим, смогут ли они продвинуться дальше и попасть друг на друга", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.