"Юнайтед" не потребуется временный дом

Новый стадион Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" не потребуется временный дом, пока клуб строит новый стадион на 100,000 мест.

Ранее днем "Юнайтед" представил амбициозный проект по строительству самого просторного в Премьер-Лиге стадиона стоимостью 2 миллиарда фунтов.

Новый стадион будет располагаться в непосредственной близости с "Олд Траффорд", который "Юнайтед" затем собирается снести бульдозером.

В прессе сразу же появились слухи, что "Юнайтед" может потребоваться временный дом. Существовали предположения, что "красные дьяволы" даже временно перебазируются в Лондон и будут играть домашние матчи на "Уэмбли".

Однако Daily Mirror утверждает, что обстановка стройки вокруг не помешает "Олд Траффорд" продолжать проводить матчи и принимать зрителей. "Юнайтед" продолжит играть на своем стартом стадионе, пока не будет готов новый.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 22:00

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