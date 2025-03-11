"Манчестер Юнайтед" не потребуется временный дом, пока клуб строит новый стадион на 100,000 мест.

Ранее днем "Юнайтед" представил амбициозный проект по строительству самого просторного в Премьер-Лиге стадиона стоимостью 2 миллиарда фунтов.



Новый стадион будет располагаться в непосредственной близости с "Олд Траффорд", который "Юнайтед" затем собирается снести бульдозером.



В прессе сразу же появились слухи, что "Юнайтед" может потребоваться временный дом. Существовали предположения, что "красные дьяволы" даже временно перебазируются в Лондон и будут играть домашние матчи на "Уэмбли".



Однако Daily Mirror утверждает, что обстановка стройки вокруг не помешает "Олд Траффорд" продолжать проводить матчи и принимать зрителей. "Юнайтед" продолжит играть на своем стартом стадионе, пока не будет готов новый.