"Юнайтед" не потребуется временный дом
"Манчестер Юнайтед" не потребуется временный дом, пока клуб строит новый стадион на 100,000 мест.
Ранее днем "Юнайтед" представил амбициозный проект по строительству самого просторного в Премьер-Лиге стадиона стоимостью 2 миллиарда фунтов.
Новый стадион будет располагаться в непосредственной близости с "Олд Траффорд", который "Юнайтед" затем собирается снести бульдозером.
В прессе сразу же появились слухи, что "Юнайтед" может потребоваться временный дом. Существовали предположения, что "красные дьяволы" даже временно перебазируются в Лондон и будут играть домашние матчи на "Уэмбли".
Однако Daily Mirror утверждает, что обстановка стройки вокруг не помешает "Олд Траффорд" продолжать проводить матчи и принимать зрителей. "Юнайтед" продолжит играть на своем стартом стадионе, пока не будет готов новый.
11.03.2025 22:00
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самый просторный стадион в чемпионшипе
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