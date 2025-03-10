"Ливерпуль" возвращается к форме от Adidas
"Ливерпуль" подтвердил, что со следующего сезона сезона техническим спонсором клуба снова станет компания Adidas.
"Ливерпуль" не раскрывает срок контракта или его финансовые детали, однако Daily Mirror предполагает, что речь идет о сделке на пять лет стоимостью 300 миллионов фунтов — или 60 млн. фунтов в год.
Это будет третий период сотрудничества "Ливерпуля" и Adidas после 1985-1996 и 2006-2012 годов.
Контракт "Ливерпуль" и Adidas вступит в силу с 1 августа 2025, а значит большую часть предсезонного периода команда Арне Слота проведет в старой форме от Nike.
По информации talkSPORT, к упомянутой сумме в 60 млн. фунтов в год будет полагаться надбавка, зависящая от успехов "Ливерпуля" на футбольном поле, а также от динамики продаж атрибутики.
Похожая надбавка есть и в действующем контракте "Ливерпуля" с Nike. Благодаря ей "красным" удается получать свыше 60 млн. фунтов ежегодно, хотя гарантированная сумма составляет только 30 млн. фунтов в год.
10.03.2025 16:35
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сша ещё в нато?))) а украина?)))))
10.03.2025 16:41 #
memfis63
никто не сдавал Херсон, его сейчас оборонять от сил НАТО сложно.
Источник: http://fapl.ru/posts/113525/?c=1#c8029839
сбежать из херсона - это не сдать)) это тактический манёвр, как хрюкает боряха
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Бей хахла спасай планету
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