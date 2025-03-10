Рэтклифф: "Некоторые игроки МЮ недостаточно хороши, за других мы переплатили"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что некоторые игроки "красных дьяволов" недостаточно хороши, а за других клуб переплатил.
Чуть более года назад Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед", получив, помимо акций, контроль над футбольными вопросами клуба.
Рэтклифф полностью сменил в "Юнайтед" высшее руководство, которому в багаж от предшественников достались стоившие больших денег игроки, которые на "Олд Траффорд" не оправдали надежд.
По словам Рэтклиффа, ему с соратниками потребуется время, чтобы решить эти унаследованные трансферные проблемы и сформировать команду на новый лад.
"Посмотрите на игроков, которых мы покупали в летние окна. Мы купили Антони, мы купили Каземиро, мы купили Онана, мы купили Хейлунда, мы купили Санчо. Все они — покупки из прошлого. Нравится нам это или нет, мы унаследовали их, и нам нужно с ними разобраться".
"В случае с Санчо, который сейчас играет за "Челси", мы платим половину его зарплаты, и летом он будет выкуплен за 17 миллионов фунтов".
"Нам требуется время, чтобы переместиться из прошлого в свое новое состояние в будущем".
"Некоторые игроки недостаточно хороши, за некоторых мы, наверное, переплатили, и нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью ответственны и за которую отвечаем".
"Это период трансформации, когда мы перемещаемся из прошлого в будущее".
"Как мы знаем, у нас в составе есть ряд замечательных игроков, наш капитан является великолепным футболистом. Мы определенно нуждаемся в Бруну (Фернандеше), он великолепен", — цитирует Рэтклиффа BBC.
10.03.2025 23:00
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