Рэтклифф: "Некоторые игроки МЮ недостаточно хороши, за других мы переплатили"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что некоторые игроки "красных дьяволов" недостаточно хороши, а за других клуб переплатил.

Чуть более года назад Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед", получив, помимо акций, контроль над футбольными вопросами клуба.



Рэтклифф полностью сменил в "Юнайтед" высшее руководство, которому в багаж от предшественников достались стоившие больших денег игроки, которые на "Олд Траффорд" не оправдали надежд.



По словам Рэтклиффа, ему с соратниками потребуется время, чтобы решить эти унаследованные трансферные проблемы и сформировать команду на новый лад.



"Посмотрите на игроков, которых мы покупали в летние окна. Мы купили Антони, мы купили Каземиро, мы купили Онана, мы купили Хейлунда, мы купили Санчо. Все они — покупки из прошлого. Нравится нам это или нет, мы унаследовали их, и нам нужно с ними разобраться".



"В случае с Санчо, который сейчас играет за "Челси", мы платим половину его зарплаты, и летом он будет выкуплен за 17 миллионов фунтов".



"Нам требуется время, чтобы переместиться из прошлого в свое новое состояние в будущем".



"Некоторые игроки недостаточно хороши, за некоторых мы, наверное, переплатили, и нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью ответственны и за которую отвечаем".



"Это период трансформации, когда мы перемещаемся из прошлого в будущее".



"Как мы знаем, у нас в составе есть ряд замечательных игроков, наш капитан является великолепным футболистом. Мы определенно нуждаемся в Бруну (Фернандеше), он великолепен", — цитирует Рэтклиффа BBC.