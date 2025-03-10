Лучшие моменты воскресных матчей 28-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 28-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал" — 1:1 (1:0)
Голы: Фернандеш 45 — Райс 74
Длительность ролика: 11:55
"Тоттенхэм" — "Борнмут" — 2:2 (0:1)
Голы: Сарр 67, Сон 84 (пен) — Тавернье 42, Эванилсон 65
Длительность ролика: 09:59
"Челси" — "Лестер" — 1:0 (0:0)
Гол: Кукурелья 60
Длительность ролика: 08:16
10.03.2025 11:00
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Последние комментарии:
Путин уже один раз сидел в Стамбуле и отводил войска от Киева как жест доброй воли. Что все видели? Хохлы это выдали за перемогу и контрнаступление (хотя фиаско их контрнаступа смотрел в онлайне весь мир).
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Вы не поверите, но в том, что хохлы пачками дохнут в Курской области виноваты корейцы и Трамп
Но не наркет, который отправил их в один конец
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Райсик или Вальверде?
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You’ll Never Walk Die! (C) кокойто кводратное6алый оутист.
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у пенсов наилучшие моменты, ожидаемо
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