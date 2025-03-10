Лучшие моменты воскресных матчей 28-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Давид Райя Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 28-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал" — 1:1 (1:0)
Голы: Фернандеш 45 — Райс 74
Длительность ролика: 11:55



"Тоттенхэм" — "Борнмут" — 2:2 (0:1)
Голы: Сарр 67, Сон 84 (пен) — Тавернье 42, Эванилсон 65
Длительность ролика: 09:59



"Челси" — "Лестер" — 1:0 (0:0)
Гол: Кукурелья 60
Длительность ролика: 08:16


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 364

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  1. imf-tua 10.03.2025 12:34 # imf-tua
    Путин уже один раз сидел в Стамбуле и отводил войска от Киева как жест доброй воли. Что все видели? Хохлы это выдали за перемогу и контрнаступление (хотя фиаско их контрнаступа смотрел в онлайне весь мир).

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  2. elagin-suka 10.03.2025 12:28 # elagin-suka
    Вы не поверите, но в том, что хохлы пачками дохнут в Курской области виноваты корейцы и Трамп

    Но не наркет, который отправил их в один конец

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  3. kukuruzko 10.03.2025 12:24 # kukuruzko
    Райсик или Вальверде?

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  4. griboedov 10.03.2025 12:22 # griboedov
    You’ll Never Walk Die! (C) кокойто кводратное6алый оутист.

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  5. zheka000000 10.03.2025 11:17 # zheka000000
    у пенсов наилучшие моменты, ожидаемо

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