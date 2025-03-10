Кин и Мерсон считают, что "Арсенал" может забыть о титуле

Эксперты Sky Sports Рой Кин и Пол Мерсон считают, что "Арсеналу" следует забыть о титуле Премьер-Лиги и сосредоточиться на удержании в топ-4.

Накануне "Арсенал" не справился с "Манчестер Юнайтед" (1:1), по итогам тура увеличив свое отставание от "Ливерпуля" до 15 очков. По мнению Кина, о преследовании лидера теперь можно забыть.



"Если у вас беззубая атака, если вы не забиваете голов, то о каком-либо сближении с "Ливерпулем" можно забыть. Вам стоит больше переживать о командах, которые идут за вами", — сообщил Кин в эфире.



Такого же мнения придерживается и Мерсон, опасаясь, что "Манчестер Сити", который занимает пятое место и отстает от "Арсенала" на восемь очков, еще может настичь "канониров".



"Арсенал" ближе к пятому месту в лиге, нежели к первому. Я бы сказал: "Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы финишировать в топ-4".



"Ситуация начинает выглядеть немного напряженной, потому что у "Манчестер Сити" благоприятный календарь в данный момент. Я бы не удивился, если "Манчестер Сити", который в данный момент занимает пятое место, сможет настичь "Арсенал", — заявил Мерсон.