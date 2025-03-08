"Форест" вырвал победу у "Сити"

Пропустив в концовке от Каллума Хадсон-Одои, "Манчестер Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест" и не смог обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Стартовый состав "лесников" не изменился относительно безголевого матча против "Арсенала".



По сравнению с победой 0:1 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "горожан" вернулись Бернарду Силва и Фил Фоден, заменив Матео Ковачича и Омара Мармуша.



Гости начали матч обнадеживающим образом. Эрлинг Холанд слегка не попал в створ из пределов штрафной, а затем Нико Гонсалес издали пробил в штангу.



Однако "Форест" подстроился и в дальнейшем с успехом сдерживал грозного соперника, который свой первый удар в створ нанес только на 43-й минуте, когда Жереми Доку размял Матца Сельса.



После перерыва команды вообще играли без моментов — до 67-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар со средней дистанции, но Эдерсон совершил отличный сейв.



Чем меньше оставалось времени, тем больше казалось, что ничья вполне устраивает хозяев, в отличие от гостей. Однако на 83-й минуте Хадсон-Одои вырвал все три очка для "Форест", войдя в штрафную с правого фланга и пробив из под Йошко Гвардиола в ближний угол ворот — 1:0.



Возможность избавить "горожан" от поражения имел Матео Ковачич, но мяч после его удара в компенсированное время пролетел рядом со штангой.



"Форест" наглядно показал, почему "Сити Граунд" считается крепостью, позволив "Сити" создать минимальное количество моментов. "Горожане" проиграли прямому конкуренту и ухудшили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче