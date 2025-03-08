"Форест" вырвал победу у "Сити"
Пропустив в концовке от Каллума Хадсон-Одои, "Манчестер Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест" и не смог обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.
Стартовый состав "лесников" не изменился относительно безголевого матча против "Арсенала".
По сравнению с победой 0:1 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "горожан" вернулись Бернарду Силва и Фил Фоден, заменив Матео Ковачича и Омара Мармуша.
Гости начали матч обнадеживающим образом. Эрлинг Холанд слегка не попал в створ из пределов штрафной, а затем Нико Гонсалес издали пробил в штангу.
Однако "Форест" подстроился и в дальнейшем с успехом сдерживал грозного соперника, который свой первый удар в створ нанес только на 43-й минуте, когда Жереми Доку размял Матца Сельса.
После перерыва команды вообще играли без моментов — до 67-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар со средней дистанции, но Эдерсон совершил отличный сейв.
Чем меньше оставалось времени, тем больше казалось, что ничья вполне устраивает хозяев, в отличие от гостей. Однако на 83-й минуте Хадсон-Одои вырвал все три очка для "Форест", войдя в штрафную с правого фланга и пробив из под Йошко Гвардиола в ближний угол ворот — 1:0.
Возможность избавить "горожан" от поражения имел Матео Ковачич, но мяч после его удара в компенсированное время пролетел рядом со штангой.
"Форест" наглядно показал, почему "Сити Граунд" считается крепостью, позволив "Сити" создать минимальное количество моментов. "Горожане" проиграли прямому конкуренту и ухудшили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
08.03.2025 17:25
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Последние комментарии:
Прювет всем голубым
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С псж полюбас все впереди еще.
Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
Придется попотеть
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Забавно, какая обоссаная публика на фапле:
Арсенал, без ключевых игроков по ходу сезона, бьется за АПЛ: Артета - хуесос.
Ливерпуль ебал все что движется в первой половине сезона и проваливает вторую: Слот - гений!
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Вай бля какая же жопа подзалуплу некст сизон. Клопповский футбол окончталеьно выветривается.
С уходом лидеров эта параша вернется на законные лешные места)
Быть добру!
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На Энфилде ебёт немощей последняя команда АПЛ. Какие еще оправдания придумают местные глорики?
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П оФакту Алисонн уебаннн - выйди быстро, нет он всегда телется.И дЕйк Хуйлооо делает эти гавно коридоры.Да выбей нахуйй и все.
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Просто тима хуесосов после НГ. Анскильные и обоссаные.
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Клоуны - там шанс забить гол по ХГ 0,000000000000000001%
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После такого перфоманса в Париже, такая руина на Энфилде. Ну что за крендель на Аллисоне)
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Второй тайм будет жарким
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АХАХАХАХХАХАХАХАХА, СОСАТЬ!
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Не служил - не мужик (с)
Челочка - не служил
Гимли-гусейнович - не служил.
Кучерявый птушник - не служил.
Всратый носач - не служил.
Даг - не служил.
Армянская бабуся - не служила.
Пизжоглазый шизик - не служил.
Самарский манкурт - служил только своим парням.
Телочки, с праздником вас!
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Грави - лучший! Остальные - массовка.
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дрочбадауна с праздником
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Ору. Какие же бичи в красном.
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Снова вальяжная игра от ЛФК. Ничему жизнь не учит...
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я кстати все равно вижу прогресс у арса, ну типа раньше при Арсене они лутали онли четвертые места, сейчас только вторые, ну на лицо же прогресс
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Говнори е6аные.
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КНЯЗИ!!!
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Лесопилка в тренде , с возвращением в ЛЧ
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