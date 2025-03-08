"Форест" вырвал победу у "Сити"

Каллум Хадсон-Одои Пропустив в концовке от Каллума Хадсон-Одои, "Манчестер Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест" и не смог обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Стартовый состав "лесников" не изменился относительно безголевого матча против "Арсенала".

По сравнению с победой 0:1 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "горожан" вернулись Бернарду Силва и Фил Фоден, заменив Матео Ковачича и Омара Мармуша.

Гости начали матч обнадеживающим образом. Эрлинг Холанд слегка не попал в створ из пределов штрафной, а затем Нико Гонсалес издали пробил в штангу.

Однако "Форест" подстроился и в дальнейшем с успехом сдерживал грозного соперника, который свой первый удар в створ нанес только на 43-й минуте, когда Жереми Доку размял Матца Сельса.

После перерыва команды вообще играли без моментов — до 67-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар со средней дистанции, но Эдерсон совершил отличный сейв.

Чем меньше оставалось времени, тем больше казалось, что ничья вполне устраивает хозяев, в отличие от гостей. Однако на 83-й минуте Хадсон-Одои вырвал все три очка для "Форест", войдя в штрафную с правого фланга и пробив из под Йошко Гвардиола в ближний угол ворот — 1:0.

Возможность избавить "горожан" от поражения имел Матео Ковачич, но мяч после его удара в компенсированное время пролетел рядом со штангой.

"Форест" наглядно показал, почему "Сити Граунд" считается крепостью, позволив "Сити" создать минимальное количество моментов. "Горожане" проиграли прямому конкуренту и ухудшили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 17:25

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Последние комментарии:




  1. xxa 08.03.2025 19:09 # xxa
    Прювет всем голубым

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  2. thegodfather 08.03.2025 19:01 # thegodfather
    С псж полюбас все впереди еще.
    Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
    Придется попотеть

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  3. dexter 08.03.2025 19:01 # dexter
    Забавно, какая обоссаная публика на фапле:

    Арсенал, без ключевых игроков по ходу сезона, бьется за АПЛ: Артета - хуесос.

    Ливерпуль ебал все что движется в первой половине сезона и проваливает вторую: Слот - гений!

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  4. thegodfather 08.03.2025 19:00 # thegodfather
    Вай бля какая же жопа подзалуплу некст сизон. Клопповский футбол окончталеьно выветривается.
    С уходом лидеров эта параша вернется на законные лешные места)
    Быть добру!

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  5. dexter 08.03.2025 18:54 # dexter
    На Энфилде ебёт немощей последняя команда АПЛ. Какие еще оправдания придумают местные глорики?

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  6. skychnie-oboi 08.03.2025 18:50 # skychnie-oboi
    П оФакту Алисонн уебаннн - выйди быстро, нет он всегда телется.И дЕйк Хуйлооо делает эти гавно коридоры.Да выбей нахуйй и все.

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  7. dexter 08.03.2025 18:48 # dexter
    Просто тима хуесосов после НГ. Анскильные и обоссаные.

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  8. skychnie-oboi 08.03.2025 18:48 # skychnie-oboi
    Клоуны - там шанс забить гол по ХГ 0,000000000000000001%

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  9. redwhitegun 08.03.2025 18:48 # redwhitegun
    После такого перфоманса в Париже, такая руина на Энфилде. Ну что за крендель на Аллисоне)

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  10. roberto-89 08.03.2025 18:47 # roberto-89
    Второй тайм будет жарким

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  11. dexter 08.03.2025 18:46 # dexter
    АХАХАХАХХАХАХАХАХА, СОСАТЬ!

    (ответить)

  12. hachidlo 08.03.2025 18:40 # hachidlo
    Не служил - не мужик (с)

    Челочка - не служил
    Гимли-гусейнович - не служил.
    Кучерявый птушник - не служил.
    Всратый носач - не служил.
    Даг - не служил.
    Армянская бабуся - не служила.
    Пизжоглазый шизик - не служил.
    Самарский манкурт - служил только своим парням.

    Телочки, с праздником вас!

    (ответить)

  13. dexter 08.03.2025 18:39 # dexter
    Грави - лучший! Остальные - массовка.

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  14. narcot 08.03.2025 18:36 # narcot
    дрочбадауна с праздником

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  15. dexter 08.03.2025 18:31 # dexter
    Ору. Какие же бичи в красном.

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  16. dexter 08.03.2025 18:13 # dexter
    Снова вальяжная игра от ЛФК. Ничему жизнь не учит...

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  17. bangladesh 08.03.2025 18:11 # bangladesh
    я кстати все равно вижу прогресс у арса, ну типа раньше при Арсене они лутали онли четвертые места, сейчас только вторые, ну на лицо же прогресс

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  18. dexter 08.03.2025 18:05 # dexter
    Говнори е6аные.

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  19. electric 08.03.2025 18:01 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  20. gidro-met 08.03.2025 17:54 # gidro-met
    Лесопилка в тренде , с возвращением в ЛЧ

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