МЮ сыграл вничью с "Реал Сосьедад"

"Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедад" — 1:1.

Относительно проигранного "Фулхэму" матча Кубка Лиги в минувшее воскресенье в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Это Патрик Доргу, Каземиро и Алехандро Гарначо появились вместо Харри Магуайра, Мануэля Угарте и Кристиана Эриксена.



В первом тайме "Юнайтед" с успехом сдерживал соперника, хотя сам ничего предложить в атаке не мог. Гости однажды еда не затолкали мяч в чужие ворота, но в остальном моменты отсутствовали.



А вскоре после начала второго тайма "дьяволы" даже открыли счет. Гарначо прострелил с правого края штрафной на подступы к площадке, откуда Джошуа Зиркзее пробил в касание — 0:1.



Однако в середине второго тайма "Реал Сосьедад" отыгрался. Микель Оярсабаль реализовал пенальти за попадание мяча в руку Бруну Фернандеша — 1:1.



В остатке матча гостям пришлось несладко. Они были вынуждены отбиваться, но ничейный счет сохранить смогли, отложив выяснение отношений на ответную встречу на "Олд Траффорд".



"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Оярсабаль 70 (пен) — Зиркзее 57.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Йоро (Линделеф 88), Далот, Казмиро, Фернандеш, Доргу, Зиркзее (Колльер 88), Гарначо (Эриксен 78), Хейлунд.