Аморим: "У меня не будет времени, как у Артеты"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "красные дьяволы" не будут к нему так же терпеливы, как был "Арсенал" к Микелю Артете.

Третий сезон подряд "Арсенал" Артеты является претендентом на титул Премьер-Лиги, однако путь к этим высотам был тернистым, и одно время Микелю даже грозило увольнение.



Аморим чувствует, что "Юнайтед" не готов быть столь же терпеливым и требует от него достичь успеха быстрее.



"У меня не будет того времени, которое было у Артеты. Я чувствую это. Здесь другой клуб".



"То, как Артета справился с этим, является вдохновением для каждого. Но у меня не будет того времени, которое было у Артеты", — цитирует Аморима Sky Sports.