Де Лигт не шокирован результатами МЮ в Премьер-Лиге

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт заявил, что его не шокируют удручающие результаты команды в Премьер-Лиге.

В данный момент "Юнайтед" занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге, потерпев девять поражений в 27 сыгранных матчах.



Однако Де Лигт отлично понимает, каков уровень конкуренции в Премьер-Лиге, где каждая команда может победить каждую.



"Я бы не назвал это шоком. Конечно, я бы ожидал, что мы будем выступать чуть лучше, нежели в данный момент. Но речь о Премьер-Лиге".



"В Премьер-Лиге ты не можешь быть готов только на 99 процентов, потому что иначе ты будешь проигрывать матчи. В этом сезоне мы были недостаточно хороши во многих матчах. И мы знаем это".



"Мы стараемся прибавить вместе и по отдельности, что тоже важно, как я думаю. Вдобавок нам нужно немного удачи. Но все мы знаем, что должны прибавить и играть лучше".



"Но я говорю о Премьер-Лиге. Лига Европы — это другая возможность. Возможность показать, чего мы стоим в Европе", — цитирует Де Лигта Daily Mirror.