Аншо видит в Аканджи преемника для Ван Дейка

Бывший игрок "Ливерпуля" Стефан Аншо считает, что защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи мог бы стать преемником для капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

"Ливерпуль" до сих пор не договорился о продлении истекающего в конце сезона контракта Ван Дейка, а значит летом "красным" может потребоваться новый центральный защитник.



По мнению Аншо, на эту роль идеально бы подошел его 29-летний соотечественник Аканджи, который выступает за "Сити" с 2022 года.



"В данный момент есть только два швейцарских игрока, которых я могу представить в "Ливерпуле" с учетом того, что речь об одном из лучших клубов в мире. Это Гранит Джака, которого мы знаем по "Арсеналу" и который сейчас выступает за "Баварию".



"Другим является Мануэль Аканджи из "Манчестер Сити", я могу представитель его в качестве замены для Виргила Ван Дейка. Он хороший игрок, который показал, насколько высок его уровень. Он быстр, силен, он достаточно молод, чтобы прибавить еще, и он умный игрок".



"Он замечательно читает игру, ему комфортно с мячом, и он является того рода игроком, которого я могу представить в "Ливерпуле", — цитирует Аншо Evening Standard.