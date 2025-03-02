Забарный оскорбил Дональда Трампа

Украинский защитник Илья Забарный оскорбил президента США Дональда Трампа.

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп пи***ас", — гласит подпись Забарного по-украински к своей публикации в TikTok.



По всей видимости, таким образом Забарный отреагировал на провальные для президента своей страны Владимира Зеленского итоги встречи с Трампом в Вашингтоне.



Правда, ответить за свои слова Забарный не смог. Вскоре Илья отредактировал свою публикацию, удалил оскорбление, но никаких извинений не принес.



В прошлом году Забарный рассказывал, что всерьез помышлял о том, чтобы бросить футбол и отправиться защищать свою страну с оружием, но затем, как и его соотечественник Александр Зинченко из "Арсенала", решил, что ему будет лучше остаться в уютной Англии и стимулировать продолжение военных действий чужими руками.