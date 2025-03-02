Забарный оскорбил Дональда Трампа
Украинский защитник Илья Забарный оскорбил президента США Дональда Трампа.
"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп пи***ас", — гласит подпись Забарного по-украински к своей публикации в TikTok.
По всей видимости, таким образом Забарный отреагировал на провальные для президента своей страны Владимира Зеленского итоги встречи с Трампом в Вашингтоне.
Правда, ответить за свои слова Забарный не смог. Вскоре Илья отредактировал свою публикацию, удалил оскорбление, но никаких извинений не принес.
В прошлом году Забарный рассказывал, что всерьез помышлял о том, чтобы бросить футбол и отправиться защищать свою страну с оружием, но затем, как и его соотечественник Александр Зинченко из "Арсенала", решил, что ему будет лучше остаться в уютной Англии и стимулировать продолжение военных действий чужими руками.
02.03.2025 21:00
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Украина не давая себя захватить стимулирует военные действия. Все, что нужно знать про русофашистов.
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Думал только зиня нытик-герой в тени, а тут и этот такой же теневой раб еврея.
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неплохо михайло
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