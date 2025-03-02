Забарный оскорбил Дональда Трампа

Илья Забарный Украинский защитник Илья Забарный оскорбил президента США Дональда Трампа.

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп пи***ас", — гласит подпись Забарного по-украински к своей публикации в TikTok.

По всей видимости, таким образом Забарный отреагировал на провальные для президента своей страны Владимира Зеленского итоги встречи с Трампом в Вашингтоне.

Правда, ответить за свои слова Забарный не смог. Вскоре Илья отредактировал свою публикацию, удалил оскорбление, но никаких извинений не принес.

В прошлом году Забарный рассказывал, что всерьез помышлял о том, чтобы бросить футбол и отправиться защищать свою страну с оружием, но затем, как и его соотечественник Александр Зинченко из "Арсенала", решил, что ему будет лучше остаться в уютной Англии и стимулировать продолжение военных действий чужими руками.


Метки Борнмут, Забарный, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 901

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ar7em 02.03.2025 21:40 # ar7em
    Украина не давая себя захватить стимулирует военные действия. Все, что нужно знать про русофашистов.

    (ответить)

  2. feeb 02.03.2025 21:13 # feeb
    Думал только зиня нытик-герой в тени, а тут и этот такой же теневой раб еврея.

    (ответить)

  3. charmk 02.03.2025 21:12 # charmk
    неплохо михайло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: