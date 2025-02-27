Эчеверри присоединился к "Сити"
Атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри официально присоединился к "Манчестер Сити".
"Сити" еще в январе 2024 приобрел Эчеверри у "Ривер Плейт" за 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.
Эчеверри остался в "Ривер Плейт" на правах аренды, которая истекла только в прошлом месяце, а затем Клаудио в качестве капитана отправился выступать за юношескую сборную Аргентины на Чемпионате Южной Америки U-20.
Эчеверри подтвердил свой талант на Чемпионате Южной Америки U-20, где забил шесть голов в девяти матчах и занял с аргентинцами второе место.
Теперь 19-летний плеймейкер, сыгравший 48 матчей за "Ривер Плейт", прибыл в Манчестер и в остатке этого сезона будет частью команды Хосепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" — одна из лучших команд в мире. Они не только выигрывают трофеи, но и так красиво играют в футбол. Они являются примером для каждого — они показывают людям, как лучше всего играть в футбол".
"Я очень взволнован тем, что стал частью этой команды и культуры здесь в "Сити". Я буду использовать это как базу для развития своей игры".
"Моя семья и я так гордимся оказаться здесь. Теперь я сосредоточен на том, чтобы как можно упорнее работать на тренировках и показать тренеру и его штабу, что я достаточно хорош, чтобы быть частью этой команды", — сообщил Эчеверри.
27.02.2025 16:00
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Нет далбаебов в мире тупее членсов
Совпадение что все они хахлы?
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в пятницу в Вашингтоне на закрытой части встречи с Трампом, Зеленскому покажут некую «черную папку», где собраны имена, фамилии, активы, счета, крипто транзакции, «компромат», коррупционные схемы, аферы с торговлей оружием, крышевание наркотрафиков и тд., где фигурирует всё окружение ЗеЕрмака.
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Зеленского пригласили «на ковёр», а не на «деловую встречу».
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русня))
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Лукашенко поддержал военного диктатора Зеленского и заявил, что вопросы Украины без Украины никто решать не будет.
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свежий инсайд, почему он взял именно 30 номер. всё потому что 30 это 3 и 0. третья буква алфавита это "в", в букве "в" есть две обведенные при написаниии пустоты - назовём их "дырки" и разделим на два, так как две буквы в фамилии игрока повторяются. и теперь, если взять неповторяющиеся буквы из фамилии игрока и умножить на переменную, которую мы только что извлекли ("дырка"), то получим ровно шесть "дырок". а шесть дырок у кого? верно, у пассивного пидора. которым по совместительству является жека. дело раскрыто!
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27.02.2025 16:01 #
jack-4poker
я псина обоссаная
Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1#c8026095
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На счёт красоты что они играют в футбол спорное заявление. Хотя тот сезончик когда Хааланд ебал АПЛчку все же был шикарен
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Эден Азар в инсте:
«Наслаждаюсь каникулами, "Blue is the colour"»
Легенда!!
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25.12.2024 15:37 #
alexomck
Эксперты посчитали показали команд АПЛ с учетом коэффицента картонности, вот наиболее точная топ-10:
1. Ливерпуль
Источник: http://fapl.ru/posts/112016/?c=1
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