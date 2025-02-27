Эчеверри присоединился к "Сити"

Клаудио Эчеверри Атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри официально присоединился к "Манчестер Сити".

"Сити" еще в январе 2024 приобрел Эчеверри у "Ривер Плейт" за 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Эчеверри остался в "Ривер Плейт" на правах аренды, которая истекла только в прошлом месяце, а затем Клаудио в качестве капитана отправился выступать за юношескую сборную Аргентины на Чемпионате Южной Америки U-20.

Эчеверри подтвердил свой талант на Чемпионате Южной Америки U-20, где забил шесть голов в девяти матчах и занял с аргентинцами второе место.

Теперь 19-летний плеймейкер, сыгравший 48 матчей за "Ривер Плейт", прибыл в Манчестер и в остатке этого сезона будет частью команды Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" — одна из лучших команд в мире. Они не только выигрывают трофеи, но и так красиво играют в футбол. Они являются примером для каждого — они показывают людям, как лучше всего играть в футбол".

"Я очень взволнован тем, что стал частью этой команды и культуры здесь в "Сити". Я буду использовать это как базу для развития своей игры".

"Моя семья и я так гордимся оказаться здесь. Теперь я сосредоточен на том, чтобы как можно упорнее работать на тренировках и показать тренеру и его штабу, что я достаточно хорош, чтобы быть частью этой команды", — сообщил Эчеверри.

Клаудио Эчеверри


Метки Манчестер Сити, Ривер Плейт, Эчеверри

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 599

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Последние комментарии:




  1. mafia 27.02.2025 16:41 # mafia
    Нет далбаебов в мире тупее членсов

    Совпадение что все они хахлы?

    (ответить)

  2. fiezzo 27.02.2025 16:38 # fiezzo
    в пятницу в Вашингтоне на закрытой части встречи с Трампом, Зеленскому покажут некую «черную папку», где собраны имена, фамилии, активы, счета, крипто транзакции, «компромат», коррупционные схемы, аферы с торговлей оружием, крышевание наркотрафиков и тд., где фигурирует всё окружение ЗеЕрмака.

    Встреча будет проходить в жесткой форме.
    Зеленского пригласили «на ковёр», а не на «деловую встречу».

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  3. narcot 27.02.2025 16:37 # narcot
    русня))


    https://ibb.co/TB4LrLbY

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  4. be-line 27.02.2025 16:25 # be-line
    Лукашенко поддержал военного диктатора Зеленского и заявил, что вопросы Украины без Украины никто решать не будет.

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  5. kybi4eskoee6lo 27.02.2025 16:21 # kybi4eskoee6lo
    свежий инсайд, почему он взял именно 30 номер. всё потому что 30 это 3 и 0. третья буква алфавита это "в", в букве "в" есть две обведенные при написаниии пустоты - назовём их "дырки" и разделим на два, так как две буквы в фамилии игрока повторяются. и теперь, если взять неповторяющиеся буквы из фамилии игрока и умножить на переменную, которую мы только что извлекли ("дырка"), то получим ровно шесть "дырок". а шесть дырок у кого? верно, у пассивного пидора. которым по совместительству является жека. дело раскрыто!

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  6. bembo 27.02.2025 16:17 # bembo
    27.02.2025 16:01 #
    jack-4poker

    я псина обоссаная

    Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1#c8026095

    (ответить)

  7. gameboy 27.02.2025 16:09 # gameboy
    На счёт красоты что они играют в футбол спорное заявление. Хотя тот сезончик когда Хааланд ебал АПЛчку все же был шикарен

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  8. thegodfather 27.02.2025 16:09 # thegodfather
    Эден Азар в инсте:

    «Наслаждаюсь каникулами, "Blue is the colour"»

    Легенда!!

    (ответить)

  9. hachidlo 27.02.2025 16:05 # hachidlo
    25.12.2024 15:37 #
    alexomck

    Эксперты посчитали показали команд АПЛ с учетом коэффицента картонности, вот наиболее точная топ-10:


    1. Ливерпуль

    Источник: http://fapl.ru/posts/112016/?c=1

    (ответить)

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