Эчеверри присоединился к "Сити"

Атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри официально присоединился к "Манчестер Сити".

"Сити" еще в январе 2024 приобрел Эчеверри у "Ривер Плейт" за 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.



Эчеверри остался в "Ривер Плейт" на правах аренды, которая истекла только в прошлом месяце, а затем Клаудио в качестве капитана отправился выступать за юношескую сборную Аргентины на Чемпионате Южной Америки U-20.



Эчеверри подтвердил свой талант на Чемпионате Южной Америки U-20, где забил шесть голов в девяти матчах и занял с аргентинцами второе место.



Теперь 19-летний плеймейкер, сыгравший 48 матчей за "Ривер Плейт", прибыл в Манчестер и в остатке этого сезона будет частью команды Хосепа Гвардиолы.



"Манчестер Сити" — одна из лучших команд в мире. Они не только выигрывают трофеи, но и так красиво играют в футбол. Они являются примером для каждого — они показывают людям, как лучше всего играть в футбол".



"Я очень взволнован тем, что стал частью этой команды и культуры здесь в "Сити". Я буду использовать это как базу для развития своей игры".



"Моя семья и я так гордимся оказаться здесь. Теперь я сосредоточен на том, чтобы как можно упорнее работать на тренировках и показать тренеру и его штабу, что я достаточно хорош, чтобы быть частью этой команды", — сообщил Эчеверри.



