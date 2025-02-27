"Арсенал" назначит нового спортивного директора в марте

"Арсенал" планирует назначить нового спортивного директора в следующем месяцы.

В ноябре "Арсенал" внезапно объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора.



Так обязанности Эду временно перешли к его заместителю Джейсону Айто, а клуб принялся неторопливо искать наиболее подходящего кандидата.



По информации The Athletic, эти поиски близки к завершению. "Арсенал" составил шорт-лист кандидатов и в марте должен произвести назначение.



Помимо Айто, в шорт-листе "Арсенала" значатся недавно уволенный из "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт, поработавший в "Атлетико" Андреа Берта, Роберто Олабе из "Реал Сосьедад" и Тиаго Скуро из "Монако".



Отметим, что этот список не содержит Луиша Кампуша и Томаша Росицки, которых связывали с работой в "Арсенале" ранее.