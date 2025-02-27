"Наполи" готов забрать Хейлунда

Итальянский "Наполи" готов забрать нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда грядущим летом.

Хейлунд не может забить за "Юнайтед" со своего дубля против "Виктории" в Лиге Европы 12 декабря, а в рамках Премьер-Лиги 22-летний датчанин отличился лишь дважды в этом сезоне.



Несмотря на мучения Хейлунда в Англии, в Италии Расмус по-прежнему пользуется высоким спросом, и talkSPORT утверждает, что "Наполи" готов приобрести экс-игрока "Аталанты".



Правда, "Наполи" готов заплатить лишь малую долю от тех 72 миллионов фунтов, в которые Хейлунд обошелся "Юнайтед" летом 2023.



Со стороны "Юнайтед" существует встречный интерес к Виктору Осимхену, принадлежащему "Наполи", но источник называет обмен нападающими трудноосуществимым.