"Наполи" готов забрать Хейлунда
Итальянский "Наполи" готов забрать нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда грядущим летом.
Хейлунд не может забить за "Юнайтед" со своего дубля против "Виктории" в Лиге Европы 12 декабря, а в рамках Премьер-Лиги 22-летний датчанин отличился лишь дважды в этом сезоне.
Несмотря на мучения Хейлунда в Англии, в Италии Расмус по-прежнему пользуется высоким спросом, и talkSPORT утверждает, что "Наполи" готов приобрести экс-игрока "Аталанты".
Правда, "Наполи" готов заплатить лишь малую долю от тех 72 миллионов фунтов, в которые Хейлунд обошелся "Юнайтед" летом 2023.
Со стороны "Юнайтед" существует встречный интерес к Виктору Осимхену, принадлежащему "Наполи", но источник называет обмен нападающими трудноосуществимым.
27.02.2025 14:00
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