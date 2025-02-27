"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" и еще больше оторвался от "Арсенала"

"Ливерпуль" одержал победу 2:0 в небогатом на опасные моменты матче против "Ньюкасла" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.

В стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Костас Цимикас и Диогу Жота появились вместо Энди Робертсона и Кертиса Джонса.



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "сорок" вышел Каллум Уилсон. Он и Сандро Тонали заменили Александера Исака и Льюиса Майли.



"Ливерпулю" потребовалось 10 с небольшим минут, чтобы распечатать чужие ворота. Луис Диас вошел в штрафную с левого фланга и внешней стороной стопы отбросил мяч под удар Доминика Собослаи — 1:0.



На 17-й минуте Уилсон выскочил один на один, но неудачно подсек мяч перед голкипером. Правда, это не имело никакого значения из-за зафиксированного офсайда.



Гол Собослаи так и остался единственным попаданием в створ на две команды до перерыва. "Ньюкасл" выглядел довольно неплохо, но вблизи чужой штрафной впадал в ступор.



Во втором тайме "красные" владели небольшим преимуществом, и это вылилось во второй гол на 63-й минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах стянул на себя внимание защитников, а затем коротко покатил под удар освободившемуся Алексису Макаллистеру — 2:0.



В остатке матча "Ливерпуль" играл довольно раскрепощенно, в свое удовольствие, создал ряд моментов, но забить больше не смог.



"Ливерпуль" забил свои два гола двумя первыми в матче ударами в створ, и для этого "красным" потребовалось более часа. Недосчитавшись Исака, "Ньюкасл" провел совершенно беззубый матч.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче