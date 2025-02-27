"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" и еще больше оторвался от "Арсенала"
"Ливерпуль" одержал победу 2:0 в небогатом на опасные моменты матче против "Ньюкасла" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.
В стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Костас Цимикас и Диогу Жота появились вместо Энди Робертсона и Кертиса Джонса.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "сорок" вышел Каллум Уилсон. Он и Сандро Тонали заменили Александера Исака и Льюиса Майли.
"Ливерпулю" потребовалось 10 с небольшим минут, чтобы распечатать чужие ворота. Луис Диас вошел в штрафную с левого фланга и внешней стороной стопы отбросил мяч под удар Доминика Собослаи — 1:0.
На 17-й минуте Уилсон выскочил один на один, но неудачно подсек мяч перед голкипером. Правда, это не имело никакого значения из-за зафиксированного офсайда.
Гол Собослаи так и остался единственным попаданием в створ на две команды до перерыва. "Ньюкасл" выглядел довольно неплохо, но вблизи чужой штрафной впадал в ступор.
Во втором тайме "красные" владели небольшим преимуществом, и это вылилось во второй гол на 63-й минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах стянул на себя внимание защитников, а затем коротко покатил под удар освободившемуся Алексису Макаллистеру — 2:0.
В остатке матча "Ливерпуль" играл довольно раскрепощенно, в свое удовольствие, создал ряд моментов, но забить больше не смог.
"Ливерпуль" забил свои два гола двумя первыми в матче ударами в створ, и для этого "красным" потребовалось более часа. Недосчитавшись Исака, "Ньюкасл" провел совершенно беззубый матч.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
27.02.2025 01:15
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Последние комментарии:
Я ща сдохну со смеха
оправдывайся по арктике, ебло)
Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1
(ответить)
узкая свинья в плену, а свиноматку интересуют только бабосы ухахахахахха))))
https://www.instagram.com/reel/DFjLR6fivwO/
Zато ввп по ППС высокий ухиххихиих
(ответить)
Полтораш, ты когда эту хуйню высерал, трезвый был?)))))
27.02.2025 00:43 #
narcot
ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?
26.02.2025 23:57 # удалить
narcot
путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
(ответить)
оправдывайся по арктике, ебло)
Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1
(ответить)
Букмекеры объявили о досрочной выплате, кто поставил на чемпионство Ливерпуля.
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-14424795/Paddy-Power-pay-Liverpool-Premier-League-title-Arsenal-defeat-West-Ham.html
(ответить)
Zащитник ухахахахаха)) по такой схеме сосач стал разведенкой
https://www.instagram.com/reel/DDwGbI_Md6q
(ответить)
Слот демонстрирует класс ортете. Прямо здесь и сейчас, на глазах у всей англий! Изи
(ответить)
10 очков отрыва, при игре у Арса в запасе (п) - ничто. Впереди всякие залупенсы, противные Фулхэмы и очка с гуннерятами.
(ответить)
Победа имени полузащиты!
Надеюсь Клопп приезжает в Ливерпуль, чтоб отговорить Трента от переезда в Мадрид.
(ответить)
1) Ливерпуль 28 67
.............
Пропасть
..........
Просто Оставлю Тут!
(ответить)
Какой-то абсолютли пресный чемпионат. Хоть одна интрига осталась?
(ответить)
подсобили пенсобратишкам
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Скажу что нам еще и везти начало.2 удара в створ - 2 гола.
Это мог быть вполне ничейный матч.
(ответить)
И пока квадратуля строчит квадратные новости, Ливерпуль постепенно продлевается к чемпионству!
(ответить)
Ебать грязную чурку микки жостко без смс и регистрации
(ответить)
27.02.2025 00:43 #
narcot
ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?
26.02.2025 23:57 # удалить
narcot
путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
(ответить)
оправдывайся по арктике, ебло)
Источник: http://fapl.ru/posts/113301/?c=1
(ответить)
В Е Л И Ч А Й Ш И Й
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US, Russia Mull Cooperation on Arctic Trade Routes, Exploration
пыпа Zапрыгнул на трамповский страпон назло дерьмократам
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КОРОЛИ на ТРОНЕ!
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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