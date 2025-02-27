"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" и еще больше оторвался от "Арсенала"

Луис Диас и Доминик Собослаи "Ливерпуль" одержал победу 2:0 в небогатом на опасные моменты матче против "Ньюкасла" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.

В стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Костас Цимикас и Диогу Жота появились вместо Энди Робертсона и Кертиса Джонса.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "сорок" вышел Каллум Уилсон. Он и Сандро Тонали заменили Александера Исака и Льюиса Майли.

"Ливерпулю" потребовалось 10 с небольшим минут, чтобы распечатать чужие ворота. Луис Диас вошел в штрафную с левого фланга и внешней стороной стопы отбросил мяч под удар Доминика Собослаи — 1:0.

На 17-й минуте Уилсон выскочил один на один, но неудачно подсек мяч перед голкипером. Правда, это не имело никакого значения из-за зафиксированного офсайда.

Гол Собослаи так и остался единственным попаданием в створ на две команды до перерыва. "Ньюкасл" выглядел довольно неплохо, но вблизи чужой штрафной впадал в ступор.

Во втором тайме "красные" владели небольшим преимуществом, и это вылилось во второй гол на 63-й минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах стянул на себя внимание защитников, а затем коротко покатил под удар освободившемуся Алексису Макаллистеру — 2:0.

В остатке матча "Ливерпуль" играл довольно раскрепощенно, в свое удовольствие, создал ряд моментов, но забить больше не смог.

"Ливерпуль" забил свои два гола двумя первыми в матче ударами в створ, и для этого "красным" потребовалось более часа. Недосчитавшись Исака, "Ньюкасл" провел совершенно беззубый матч.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 01:15

Количество просмотров Просмотров: 894

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dexter 27.02.2025 02:06 # dexter
    Я ща сдохну со смеха

    оправдывайся по арктике, ебло)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1

    (ответить)

  2. narcot 27.02.2025 01:44 # narcot
    узкая свинья в плену, а свиноматку интересуют только бабосы ухахахахахха))))


    https://www.instagram.com/reel/DFjLR6fivwO/


    Zато ввп по ППС высокий ухиххихиих

    (ответить)

  3. dexter 27.02.2025 01:44 # dexter
    Полтораш, ты когда эту хуйню высерал, трезвый был?)))))


    27.02.2025 00:43 #
    narcot

    ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?


    26.02.2025 23:57 # удалить
    narcot

    путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
    (ответить)


    оправдывайся по арктике, ебло)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113302/?c=1

    (ответить)

  4. lovrentiy 27.02.2025 01:42 # lovrentiy
    Букмекеры объявили о досрочной выплате, кто поставил на чемпионство Ливерпуля.
    https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-14424795/Paddy-Power-pay-Liverpool-Premier-League-title-Arsenal-defeat-West-Ham.html

    (ответить)

  5. narcot 27.02.2025 01:26 # narcot
    Zащитник ухахахахаха)) по такой схеме сосач стал разведенкой



    https://www.instagram.com/reel/DDwGbI_Md6q

    (ответить)

  6. electric 27.02.2025 01:26 # electric
    Слот демонстрирует класс ортете. Прямо здесь и сейчас, на глазах у всей англий! Изи

    (ответить)

  7. dexter 27.02.2025 01:25 # dexter
    10 очков отрыва, при игре у Арса в запасе (п) - ничто. Впереди всякие залупенсы, противные Фулхэмы и очка с гуннерятами.

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  8. naby-keita 27.02.2025 01:25 # naby-keita
    Победа имени полузащиты!
    Надеюсь Клопп приезжает в Ливерпуль, чтоб отговорить Трента от переезда в Мадрид.

    (ответить)

  9. weorlfc 27.02.2025 01:22 # weorlfc
    1) Ливерпуль 28 67


    .............





    Пропасть








    ..........





    Просто Оставлю Тут!

    (ответить)

  10. brown-ale 27.02.2025 01:20 # brown-ale
    Какой-то абсолютли пресный чемпионат. Хоть одна интрига осталась?

    (ответить)

  11. bembo 27.02.2025 01:19 # bembo
    подсобили пенсобратишкам

    (ответить)

  12. skychnie-oboi 27.02.2025 01:19 # skychnie-oboi
    Скажу что нам еще и везти начало.2 удара в створ - 2 гола.
    Это мог быть вполне ничейный матч.

    (ответить)

  13. lovrentiy 27.02.2025 01:19 # lovrentiy
    И пока квадратуля строчит квадратные новости, Ливерпуль постепенно продлевается к чемпионству!

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  14. grigoryzinoviev2 27.02.2025 01:18 # grigoryzinoviev2
    Ебать грязную чурку микки жостко без смс и регистрации

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  15. dexter 27.02.2025 01:17 # dexter
    27.02.2025 00:43 #
    narcot

    ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?


    26.02.2025 23:57 # удалить
    narcot

    путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
    (ответить)


    оправдывайся по арктике, ебло)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113301/?c=1

    (ответить)

  16. narcot 27.02.2025 01:17 # narcot
    В Е Л И Ч А Й Ш И Й



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    https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/us-russia-mull-cooperation-on-arctic-trade-routes-exploration?embedded-checkout=true

    US, Russia Mull Cooperation on Arctic Trade Routes, Exploration


    пыпа Zапрыгнул на трамповский страпон назло дерьмократам

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  17. dexter 27.02.2025 01:17 # dexter
    КОРОЛИ на ТРОНЕ!

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  18. electric 27.02.2025 01:16 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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