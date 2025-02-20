Мбаппе вышвырнул "Сити" из Лиги Чемпионов

Трижды пропустив от Килиана Мбаппе, "Манчестер Сити" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Реала" и не смог выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола преподнес сюрприз, оставив Эрлинга Холанда среди запасных. Относительно победы 4:0 над "Ньюкаслом" в стартовый состав влились Рубен Диаш и Бернарду Силва.



"Реалу" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. Рауль Асенсио сделал длинную передачу вперед на Килиана Мбаппе, который ускользнул от Диаша и с границы штрафной перебросил мяч через Эдерсона — 1:0.



Хозяева продолжили играть первым номером, не позволяя своему сопернику перевести дух, и на 33-й минуте случился второй гол. Родриго с границы штрафной сделал короткую передачу на Мбаппе, который усадил на пятую точку Йошко Гвардиола и поразил ворота — 2:0.



Гостям терять было уже нечего, поэтому они активизировались в остатке первого тайма, но моментов не создали и наиграли лишь на один удар, который оказался неточным.



Во втором тайме у "Сити" по-прежнему ничего не получалось, кроме как пропускать. На 61-й минуте Мбаппе сместился вдоль границы штрафной и пробил низом в дальний угол ворот — 3:0.



В оставшиеся полчаса "горожане" могли пропустить еще, но в итоге даже размочили счет. Уже в компенсированное время Нико Гонсалес сыграл на добивании после удара Омара Мармуша со штрафного в перекладину — 3:1.



Кажется, "Сити" так и не пришел в себя после пропущенного уже на четвертой минуте гола. "Реал" одержал победу в доминирующей манере, немного разгрузив "горожанам" их календарь на остаток сезона.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:1 (2:0) по сумме двух матчей — 6:3



Голы: Мбаппе 4, 33, 61 — Гонсалес 90.



"Реал": Куртуа, Вальверде (Алаба 90), Асенсио, Рюдигер, Менди, Тчуамени (Модрич 83), Себальос (Камавинга 78), Родриго, Беллингем, Винисиус (Эндрик 90), Мбаппе (Дис 78).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Хусанов, Стоунс (Аке 8), Гонсалес, Гюндоган (Ковачич 77), Савиньо, Силва, Фоден (Макати 77), Мармуш.



Предупреждения: Беллингем — Гюндоган, Гонсалес.