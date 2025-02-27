"Арсенал" не справился с "Форест"

Юрриен Тимбер "Арсенал" ухудшил свои и без того скромные шансы на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью с "Ноттингем Форест" — 0:0.

Стартовый состав "лесников" не изменился по сравнению с поражением 4:3 от "Ньюкасла" на выходных.

Единственным изменением в старте "канониров" относительно поражения 0:1 от "Вест Хэм" стал выход Жоржиньо вместо Томаса Партея.

За весь первый тайм матча на "Сити Граунд" гости ни разу не пробили в створ, хотя один момент все же создали, однако крученый удар Калафьори пришелся в штангу.

Во втором тайме "Арсенал" прибрал инициативу и стал наносить удары. "Форест" смог огрызнуться лишь моментом Криса Вуда, которому не позволил отличиться Давид Райя.

Несмотря на все старания "канониров", вырвать победу им не удалось. Гостям не хватила игрока, который может завершить атаки команды.

"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 00:25

Количество просмотров Просмотров: 605

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Последние комментарии:




  1. shegdaniels 27.02.2025 00:37 # shegdaniels
    Сак фэткок фореваааа,
    Вотева зевеза

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  2. thegodfather 27.02.2025 00:33 # thegodfather
    Просто конченный клубишко

    Ни себе ни людям

    Срайс говно ебучее не знает как обработать мяч и че с ним делать в ногах
    Рахит сперма ноу комментс
    Единственное что было классно это соло момент калафьори со штангой.
    Там камон красиво сделал.

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  3. ot4im-surgut 27.02.2025 00:32 # ot4im-surgut
    &#9889;США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам — Bloomberg

    вот, еще одна новость ахуенная

    хуйло отдает америке "рускую арктику"

    ахахахахахахахах

    русня, шо с ебалом?

    (ответить)

  4. electric 27.02.2025 00:28 # electric
    Пидраликов и гейбоев с победой

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  5. sobchak-ynwa 27.02.2025 00:28 # sobchak-ynwa
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Артета предупредил "Ливерпуль", что "Арсенал" не остановится

    Источник: http://fapl.ru/posts/113085/

    (ответить)

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