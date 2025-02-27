"Арсенал" не справился с "Форест"
"Арсенал" ухудшил свои и без того скромные шансы на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью с "Ноттингем Форест" — 0:0.
Стартовый состав "лесников" не изменился по сравнению с поражением 4:3 от "Ньюкасла" на выходных.
Единственным изменением в старте "канониров" относительно поражения 0:1 от "Вест Хэм" стал выход Жоржиньо вместо Томаса Партея.
За весь первый тайм матча на "Сити Граунд" гости ни разу не пробили в створ, хотя один момент все же создали, однако крученый удар Калафьори пришелся в штангу.
Во втором тайме "Арсенал" прибрал инициативу и стал наносить удары. "Форест" смог огрызнуться лишь моментом Криса Вуда, которому не позволил отличиться Давид Райя.
Несмотря на все старания "канониров", вырвать победу им не удалось. Гостям не хватила игрока, который может завершить атаки команды.
"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче
27.02.2025 00:25
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Сак фэткок фореваааа,
Вотева зевеза
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Просто конченный клубишко
Ни себе ни людям
Срайс говно ебучее не знает как обработать мяч и че с ним делать в ногах
Рахит сперма ноу комментс
Единственное что было классно это соло момент калафьори со штангой.
Там камон красиво сделал.
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Пидраликов и гейбоев с победой
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Артета предупредил "Ливерпуль", что "Арсенал" не остановится
Источник: http://fapl.ru/posts/113085/
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