"Арсенал" не справился с "Форест"

"Арсенал" ухудшил свои и без того скромные шансы на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью с "Ноттингем Форест" — 0:0.

Стартовый состав "лесников" не изменился по сравнению с поражением 4:3 от "Ньюкасла" на выходных.



Единственным изменением в старте "канониров" относительно поражения 0:1 от "Вест Хэм" стал выход Жоржиньо вместо Томаса Партея.



За весь первый тайм матча на "Сити Граунд" гости ни разу не пробили в створ, хотя один момент все же создали, однако крученый удар Калафьори пришелся в штангу.



Во втором тайме "Арсенал" прибрал инициативу и стал наносить удары. "Форест" смог огрызнуться лишь моментом Криса Вуда, которому не позволил отличиться Давид Райя.



Несмотря на все старания "канониров", вырвать победу им не удалось. Гостям не хватила игрока, который может завершить атаки команды.



"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче