Слот считает, что форма Салаха — это заслуга не только самого игрока

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что великолепная форма Мохамеда Салаха — это заслуга не только самого игрока.

В этом сезоне Салах забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу с учетом всех соревнований, включая 25 и 16 в рамках Премьер-Лиги.



Слот признает, что Салах проделывает большую работу над собой, однако Арне считает, что "Ливерпуль" создал идеальные условия для 32-летнего египтянина.



"Я смотрю на него и вижу профессионала топ-уровня. Это касается не только того, что вы видите на футбольном поле, потому что он рано приезжает на тренировки, так упорно работает над своим телом, а также работает дома. Он проделывает такую большую работу здесь и затем дома, и я думаю, он нашел баланс, чтобы получать максимальную отдачу от себя. Это приходит с опытом и сыгранными матчами на высшем уровне".



"Но он такой не один. Я вижу, что каждый в этом здании упорно трудятся. Прежде всего игроки трудятся над тем, чтобы получать максимальную отдачу от себя, но персонал тоже трудится невероятно упорно. На дворе февраль, а три наших поля идеально готовы для тренировок в наилучших условиях. Очень стараются не только игроки — это делают все люди в этом здании, чтобы игроки могли показывать свою лучшую игру", — цитирует Слота The Guardian.