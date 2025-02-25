Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

Пришедшие из Чемпионшипа команды продолжают тонуть в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" увеличил отрыв от "Арсенала", а "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" устроили голевую феерию. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Трио из Чемпионшипа, вероятнее всего, вернется назад



С каждым сезоном все больше становится разрыв между Чемпионшипом и Премьер-Лигой, и в этом сезоне мы в очередной раз можем столкнуться с ситуацией, когда все команды, пришедшие из второго по рангу английского футбола, вернутся обратно.



В 26-м туре разница в классе между долгожителями Премьер-Лиги и новичками была продемонстрирована особенно ярко, когда "Ипсвич", "Саутгемптон" и "Лестер" пропустили дома по четыре гола от "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Брентфорда" — команд, которые в этом сезоне могут называться разве что "крепкими середняками".



Кто-то, как "Саутгемптон", и не старался особо зацепиться за место в элите, кому-то, как "Ипсвичу" пока что не хватает силы состава, а кто-то, как "Лестер", категорически не угадал с менеджером, но все три новичка пока выглядят очевидными претендентами на вылет в Чемпионшип. "Вулверхэмптон" с приходом Витора Перейры не выглядит той командой, которая перестанет стабильно набирать очки, и тем же "трактористам" с "лисами" приходится рассчитывать только на чудо в борьбе за выживание, когда от "волков" они отстают на пять очков, а от "Вест Хэма" и "Манчестер Юнайтед" — на 13.



Салах легко затмил Де Брюйне



Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах стали зеркальным отражением друг друга в качестве ведущих игроков Премьер-Лиги. Они даже разделяют статус отвергнутых "Челси", но после воскресного матча их пути могут окончательно разойтись. Салах отметился голом и "ассистом", а Де Брюйне стал игроком, не использованным "Манчестер Сити" в Мадриде несколькими днями ранее.



В пятницу Хосеп Гвардиола намекнул, что время бельгийца в клубе закончилось. Игра Кевина в матче с "Ливерпулем" стала жестоким напоминанием о том, что время настигает даже самых лучших. В то время как бельгиец демонстрирует физический упадок и усталость, Салах, который всего на год моложе, играл на пике своих возможностей, часто проникая в зоны полузащиты, которыми когда-то заведовал де Брюйне.



Ситуация с контрактом египетского короля по-прежнему в тупике, и есть ощущение, что он ждет подходящего предложения от "Ливерпуля". Де Брюйне, возможно, теперь будет играть лишь эпизодически и готовиться к выходу на пенсию в Саудовской Аравии или Северной Америке.



"Арсенал" в очередной раз подвела недисциплинированность



В субботу на "Эмирейтс" можно было почувствовать тревогу еще до того, как Джаррод Боуэн забил победный мяч в ворота "Арсенала". Она только усилилось, когда Микель Артета убрал Деклана Райса и Риккардо Калафьори после 10 минут второго тайма, а Майлс Льюис-Скелли продержался на поле лишь 17 минут после перерыва, схлопотав удаление.



Это была пятая красная карточка для "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги что минимум на две больше, чем у кого-либо еще, и это вновь способствовало потере очков, когда "Арсенал" отчаянно пытается догнать "Ливерпуль".



Отсутствие самообладания у "Арсенала" в этом сезоне, когда они остаются вдесятером, может стать главной причиной их проигрыша в чемпионской гонке, и Артета надеется, что они смогут перегруппироваться к решающему матчу с "Ноттингем Форест" в среду вечером. "Мы должны продолжать в том же духе, ведь нам еще предстоит отыграть много очков", — сказал капитан команды Мартин Эдегор. "Мы не можем жалеть себя и должны извлечь из этого урок".



"Юнайтед" предстоит долгий путь для возвращения в элиту



Сотрудники клуба "Манчестер Юнайтед", у некоторых из которых за плечами десятилетия верной службы, потеряли работу из-за этого? Сокращение расходов сэром Джимом Рэтклиффом не приведет к скорому возвращению клуба в элиту, учитывая, как далеко они отстали и насколько сложна задача, стоящая перед Рубеном Аморимом.



"Эвертон" должен был обречь команду Аморима на третье подряд поражение в чемпионате задолго до того, как "ириски" остались в недоумении после инцидента с неназначенным пенальти на 96-й минуте. То, что арбитр VAR не показал на мониторе Энди Мэдли, как Маттейс Де Лигт дергает за футболку Эшли Янга, и вместо этого сосредоточился на борьбе Харри Магуайра с ветераном, было необъяснимо.



Это был огромный провал для "Юнайтед" и Аморима, который снова заговорил о том, что нужно "пережить этот сезон", прежде чем строить планы на будущее. "У нас так много проблем", — добавил он. "Состав, не соответствующий требованиям менеджера, — одна из них, и у "Юнайтед" нет ресурсов для масштабной перестройки, которая необходима. Нам предстоит долгий путь".



Мареска в поисках надежности в воротах "Челси"



Энцо Мареска не стал говорить о том, что Филип Йоргенсен сохранит свое место в составе сразу после того, как голкипер подарил "Астон Вилле" победу. Мареска снял Роберта Санчеса с игры в прошлом месяце после серии ошибок, но теперь менеджер "Челси" должен решить, стоит ли восстанавливать его в воротах против "Саутгемптона" во вторник.



Поскольку Кепа Аррисабалага и Джордже Петрович уехали в аренду, другим вариантом для Марески остается третий номер Маркус Беттинелли, чей единственный матч за клуб состоялся более трех лет назад. На "Вилла Парк" Йоргенсен сделал пару неплохих сейвов, но его ошибка в конечном итоге стоила "Челси".



На вопрос, будет ли он и дальше доверять 22-летнему голкиперу, Мареска ответил: "Я не знаю. Не из-за сегодняшней ошибки я собираюсь менять мнение о Филипе. Это тот момент, когда нам нужно поддержать друг друга и продолжать упорно работать".



"Ньюкасл" держит удар и продолжает гонку за Лигу Чемпионов



Эдди Хау, возможно, выбрал бы другое представление для председателя "Ньюкасла" Ясира Аль-Румайяна, когда тот прилетел на матч команды из Саудовской Аравии. Хотя "сороки" и победили "Ноттингем Форест" со счетом 4:3 на "Сент-Джеймс Парк", в конце матча они играли на удержание счета, ведя 4:1.



"Я был рад увидеть председателя совета директоров, но он мог услышать от меня пару ругательств", — сказал менеджер "Ньюкасла". "Думаю, он был в таком же эмоциональном состоянии". Аль-Румайян также приехал на переговоры о том, останется ли "Ньюкасл" на перестроенном "Сент-Джеймс Парк" или попросит разрешение на строительство нового дома неподалеку.



"Ньюкасл" достойно отреагировал на поражение от "Манчестер Сити" и остался в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов хорошими шансами на успех. Многое может решиться в ближайшем матче с "Ливерпулем", с которым "сорокам" также предстоит сыграть в финале Кубка Лиги в марте. Для Эдди Хау гарантией на сохранение работы будет или попадание в топ-4, или трофей, и оба матча с командой Арне Слота в этом отношении важны.



Ван Нистелрой пытается снять с себя ответственность за неизбежный вылет "Лестера"



Позиционирует ли Рууд Ван Нистелрой себя тем, кто избежит ответственности в случае вылета "Лестера"? Команда проиграла 11 из 15 его матчей во всех соревнованиях, а разница забитых и пропущенных мячей в Премьер-Лиге достигла -34 после домашнего поражения 0:4 от "Брентфорда" в прошлую пятницу.



В январе был куплен только один новый игрок, защитник Войо Кулибали, и послематчевые комментарии менеджера, похоже, указывают на то, будто он считает, что вина должна лежать не только на игроках, но и на нем самом. "Я не могу требовать от игроков большего", — сказал он. "С тем составом, который у нас есть, это огромная, огромная, огромная гора, на которую нужно подняться, чтобы остаться в этой лиге".



Создается впечатление, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" прикрывает свою спину. В ноябре он подписал контракт до июня 2027 года, и вряд ли клуб согласится уволить второго менеджера за сезон — Стив Купер продержался всего пять месяцев. Так что летом спортивному директору по футболу Джону Радкину и владельцам, возможно, придется принять непростое решение.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru