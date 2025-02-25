Названа экономия "Юнайтед" от закрытия столовой для персонала

Экономия "Манчестер Юнайтед" от закрытия столовой для персонала составит 1 миллион фунтов в год.

Накануне стало известно, что в рамках своей политики по сокращению расходов "Юнайтед" решил закрыть столовую для персонала на "Олд Траффорд". Взамен работникам клуба на стадионе будут предложены фрукты.



Аналогичным образом "Юнайтед" планирует поступить на базе в Каррингтоне, где полноценные обеды останутся только для игроков, а персонал будет получать порцию супа и кусок хлеба в день.



Как сообщает Daily Mirror, годовая экономия от этих мер составит 1 млн. фунтов, что, например, покроет зарплату полузащитника Каземиро в течение трех недель.



Дополнительно "Юнайтед" планирует провести еще одну волну сокращений персонала. По состоянию на июнь 2024 количество сотрудников клуба составляло 1,140 человек, но теперь от него останется 61 процент.