Названа экономия "Юнайтед" от закрытия столовой для персонала
Экономия "Манчестер Юнайтед" от закрытия столовой для персонала составит 1 миллион фунтов в год.
Накануне стало известно, что в рамках своей политики по сокращению расходов "Юнайтед" решил закрыть столовую для персонала на "Олд Траффорд". Взамен работникам клуба на стадионе будут предложены фрукты.
Аналогичным образом "Юнайтед" планирует поступить на базе в Каррингтоне, где полноценные обеды останутся только для игроков, а персонал будет получать порцию супа и кусок хлеба в день.
Как сообщает Daily Mirror, годовая экономия от этих мер составит 1 млн. фунтов, что, например, покроет зарплату полузащитника Каземиро в течение трех недель.
Дополнительно "Юнайтед" планирует провести еще одну волну сокращений персонала. По состоянию на июнь 2024 количество сотрудников клуба составляло 1,140 человек, но теперь от него останется 61 процент.
25.02.2025 21:00
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Надо запретить персоналу заряжать гаджеты и пить воду на олд траффорд
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