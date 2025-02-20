Названа цена раннего вылета "Сити" из Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Ранний вылет из Лиги Чемпионов станет большим ударом по финансам "Манчестер Сити".

Накануне "Сити" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Реала" и, проиграв 6:3 по сумме двух матчей, не сумел попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне, остановившись в Лиге Чемпионов стадии 1/4 финала, "Сити" получил от УЕФА призовых на 90 миллионов фунтов, включая 3.3 млн. фунтов за победу в Суперкубке Европы.

The Athletic предполагает, что на сей раз "Сити" получит за участие на общем этапе и стыковой раунд плей-офф около 64 млн. фунтов — то есть на 26 млн. фунтов меньше.

Ранний вылет из Лиги Чемпионов может оказать влияние на планы "Сити" на летнее трансферное окно, и это не говоря о том, что "горожанам" еще предстоит постараться, чтобы квалифицироваться в элитный европейский турнир на следующий сезон.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, финансы

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 10:00

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  1. alexomck 20.02.2025 10:05 # alexomck
    "Сити" получил от УЕФА призовых на 90 миллионов фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/113165/

    на сей раз "Сити" получит за участие на общем этапе и стыковой раунд плей-офф около 64 млн. фунтов — то есть на 36 млн. фунтов меньше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113165/

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  2. abse 20.02.2025 10:02 # abse
    Копейки

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