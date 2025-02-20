Названа цена раннего вылета "Сити" из Лиги Чемпионов

Ранний вылет из Лиги Чемпионов станет большим ударом по финансам "Манчестер Сити".

Накануне "Сити" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Реала" и, проиграв 6:3 по сумме двух матчей, не сумел попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



В прошлом сезоне, остановившись в Лиге Чемпионов стадии 1/4 финала, "Сити" получил от УЕФА призовых на 90 миллионов фунтов, включая 3.3 млн. фунтов за победу в Суперкубке Европы.



The Athletic предполагает, что на сей раз "Сити" получит за участие на общем этапе и стыковой раунд плей-офф около 64 млн. фунтов — то есть на 26 млн. фунтов меньше.



Ранний вылет из Лиги Чемпионов может оказать влияние на планы "Сити" на летнее трансферное окно, и это не говоря о том, что "горожанам" еще предстоит постараться, чтобы квалифицироваться в элитный европейский турнир на следующий сезон.