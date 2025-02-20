Слот не рад ничье с "Астон Виллой"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его не порадовала ничья 2:2 против "Астон Виллы".

Проиграв первый тайм матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" со счетом 2:1, после перерыва "Ливерпуль" сумел уйти от поражения благодаря голу Трента Александер-Арнольда.



Слот считает, что "Ливерпуль" создал достаточно моментов, чтобы вернуться домой с победой, но Арне не рассматривает вторую потерю очков в трех последних матчах как игровой спад.



"Единственная причина, почему мы можем быть рады 2:2, заключается в том, что они имели последний момент в матче и могли забить свой третий гол. Это единственная причина, почему мы можем сказать, что было хорошо набрать очко".



"Что касается всего остального, то я не рад 2:2. Я совершенно не был рад уступать 2:1 к перерыву, этот счет совершенно не отражал первый тайм".



"Я совершенно не чувствую, что мы переживаем спад. Выезд к "Астон Вилле" — это всегда сложно. В плане игры у нас совершенно не было спада сегодня, по моему мнению".



"В последнее время мы немного зачастили с тем, что не получаем того, чего заслуживаем. Если вы сравните все моменты, которые имели мы и они, то станет ясно, какая команда должна была выиграть этот матч".



"Это происходит немного слишком часто, и нам нельзя делать это привычкой, но мы в восьми очках впереди, а у "Арсенала" есть матч в запасе", — цитирует Слота BBC.