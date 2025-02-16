Постекоглу — Амориму: "Добро пожаловать в мой мир!"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал эпидемию травм в стане "Манчестер Юнайтед".

Рубен Аморим, коллега Постекоглу из "Юнайтед", с трудом наскреб игроков на стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье, тогда как скамейку запасных целиком составил из представителей академии, за исключением Виктора Линделефа.



Постекоглу понимает, с чем столкнулся Аморим, потому что сам Анге имеет дело с подобной ситуацией уже много недель.



"Если я проверю свой офис, то не найду там никаких открыток с симпатиями от других тренеров. Так что этого нет".



"Но эмпатия определенно присутствует. Я мог увидеть, какую команду Рубен собрал сегодня, используя игроков не на своих позициях и детей на лавке... Добро пожаловать в мой мир!"



"Но это только один матч. Попробуйте делать это два месяца. Пускай любой клуб попробует делать это два месяца".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" был хорош сегодня вечером, учитывая все это. У нас были свои дни, когда мы были хороши (при обилии травм). Мы победили "Ливерпуль", у нас были другие важные победы. Но попробуйте делать это два месяца", — цитирует Постекоглу Sky Sports.