Ширер: "Нванери обладает потенциалом суперзвезды"

Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что вингер "Арсенала" Итан Нванери обладает потенциалом суперзвезды.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:2 над "Лестером" благодаря двум поздним голам Микеля Мерино, однако награду лучшему игроку матча забрал не автор дубля, а Нванери.



Юный англичанин был очень активен, создавал моменты для партнеров и пытался забить сам, заслужив похвалу со стороны Ширера.



"В свои 17 лет он обладает потенциалом суперзвезды. Вне всяких сомнений, он был ярчайшей искрой в "Арсенале". Даже когда у них не ладилась игра, а так было продолжительными отрезками матча, он был тем, кто старался, выполнял подачи с фланга и наносил удары".



"Он был лучшим игроком на поле, он был так подвижен", — цитирует Ширера Daily Mirror.