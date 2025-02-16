Мэддисон принес "Тоттенхэму" победу над "Юнайтед"
Быстрый гол Джеймса Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед".
В стартовый состав "шпор" после травм вернулись Гульельмо Викарио и Джеймс Мэддисон.
В старте у "красных дьяволов" впервые с 30 декабря оказался Каземиро. Как и ожидалось, Кобби Майну, Мануэля Угарте, Тоби Колльера и Амада Диалло в заявке не значилось из-за травм.
Первое слово в матче сказали гости, но оба их удара были отражены Викарио. На 13-й минуте хозяева ответили добиванием Мэддисона с близкого расстояния после отраженного Андре Онана выстрела Лукаса Бергвалла — 1:0.
Спустя 10 минут "Юнайтед" имел отличную возможность сравнять счет. Алехандро Гарначо оказался в совершенном одиночестве на левом краю штрафной, но пробил мимо.
На 26-й минуте "Тоттенхэм" создал еще один момент, но удар Теля в касание из пределов штрафной был отражен Онана.
В остатке первого тайма "шпоры" выглядели чуть увереннее, тогда как атака "дьяволов" заглохла. Впрочем, действительно опасных моментов зрители больше не увидели.
В начале второго тайма Гарначо дважды напряг Викарио, а на 72-й минуте Джошуа Зиркзее упустил возможность сравнять счет, пробив головой мимо.
Несмотря на оказываемое "Юнайтед" давление после перерыва, у "Тоттенхэма" были возможности для своих атак, однако "шпоры" их тоже не использовали.
"Тоттенхэм" забил быстрый гол, но в дальнейшем обе команды были расточительны возле чужих ворот. Игровые проблемы и тех, и других оказались налицо.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
16.02.2025 21:25
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Последние комментарии:
сито прпоустило 35, помойка пропустила 35. ухахахаха
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Фикалио вернулся и петухи победили, красиво
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Тян показала, как выглядит дом Елены Малышевой в США
Внутри — 21 спальня, мраморное джакузи, гостиная с колоннами, а во дворе стоят статуи и ещё много интересного. Сам особняк, как говорят, стоил 6,5 миллионов долларов, а ещё у телеведущей есть несколько квартир на Манхэттене.
ухихихихихихих))) загнивающий запад, сарматом по вашингтону ухахахахаха
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Факт: чем дальше ватан от линии фронта (Курской области) - тем сильнее он кукарекает. Пока что самые сильные кукареки из Грузии, Казахстана и Армении.
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Рубен Армянин после матча: "Людям легко критиковать. Они видят картинку со стороны, а не полностью. Они думают, что я сдамся. Но это не так. В жизни я сдавался лишь однажды: когда мы были в роддоме и она показала мне то носатое чудовище, которое у нас получилось. Я опустил руки. Я сдался. Даже понимая, что я подобрал её в сургутской зарыгаловке в 1992, я всё равно вспоминаю иногда её и нашего сына по ночам и плачу. Плачу от ужаса, когда его нос приходит мне в кошмарах, и тогда я, крича, просыпаюсь в холодном поту"
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Кста, Спенс моё почтение, свою половину поля в обоих таймах вспахал. Откуда вылупился в 24, он же по арендам где-то мотался постоянно.
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Карма карает бедного Рубяна Армянина за то брошенное им носатое дитё холодной сургутской зимой 1992 года.
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Фут6ол ета гавно
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Челсиииии
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Играли два гумна.
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По игре, справедливости ради, на 2-1, 3-1 где-то набегало, в пользу Тоттенхэма, конечно.
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птушное ебло. вылеZай))
Колонну бронетехники РФ под красными знаменами атаковали в Курской области
Видео атаки опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Утверждается, что украинские дроны ударили по колонне из десятка танков с красными знаменами в Курской области.
Позже Z-канал Alex Parker отреагировал на видео, заявив, что «уточнил у знакомых с мест» и те якобы подтвердили информацию. «Действительно безумные деды заставили водрузить знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов в Курской области», — утверждает он.
Других подтверждений случившегося с российской стороны нет.
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Пздц что с мю стало.
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Рубен Аморим, о Рубен Аморим четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Аллисоны, Нойеры ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
P.S. Ссу в глоточку всем тем имбецилам, которые топили за отставку Эрика.
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