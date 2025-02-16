Мэддисон принес "Тоттенхэму" победу над "Юнайтед"

Джеймс Мэддисон Быстрый гол Джеймса Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед".

В стартовый состав "шпор" после травм вернулись Гульельмо Викарио и Джеймс Мэддисон.

В старте у "красных дьяволов" впервые с 30 декабря оказался Каземиро. Как и ожидалось, Кобби Майну, Мануэля Угарте, Тоби Колльера и Амада Диалло в заявке не значилось из-за травм.

Первое слово в матче сказали гости, но оба их удара были отражены Викарио. На 13-й минуте хозяева ответили добиванием Мэддисона с близкого расстояния после отраженного Андре Онана выстрела Лукаса Бергвалла — 1:0.

Спустя 10 минут "Юнайтед" имел отличную возможность сравнять счет. Алехандро Гарначо оказался в совершенном одиночестве на левом краю штрафной, но пробил мимо.

На 26-й минуте "Тоттенхэм" создал еще один момент, но удар Теля в касание из пределов штрафной был отражен Онана.

В остатке первого тайма "шпоры" выглядели чуть увереннее, тогда как атака "дьяволов" заглохла. Впрочем, действительно опасных моментов зрители больше не увидели.

В начале второго тайма Гарначо дважды напряг Викарио, а на 72-й минуте Джошуа Зиркзее упустил возможность сравнять счет, пробив головой мимо.

Несмотря на оказываемое "Юнайтед" давление после перерыва, у "Тоттенхэма" были возможности для своих атак, однако "шпоры" их тоже не использовали.

"Тоттенхэм" забил быстрый гол, но в дальнейшем обе команды были расточительны возле чужих ворот. Игровые проблемы и тех, и других оказались налицо.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2025 21:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.02.2025 22:31 # narcot
    сито прпоустило 35, помойка пропустила 35. ухахахаха

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  2. drogba11cool 16.02.2025 22:16 # drogba11cool
    Фикалио вернулся и петухи победили, красиво

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  3. narcot 16.02.2025 22:14 # narcot
    Тян показала, как выглядит дом Елены Малышевой в США

    Внутри — 21 спальня, мраморное джакузи, гостиная с колоннами, а во дворе стоят статуи и ещё много интересного. Сам особняк, как говорят, стоил 6,5 миллионов долларов, а ещё у телеведущей есть несколько квартир на Манхэттене.


    ухихихихихихих))) загнивающий запад, сарматом по вашингтону ухахахахаха

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  4. hachidlo 16.02.2025 22:03 # hachidlo
    Факт: чем дальше ватан от линии фронта (Курской области) - тем сильнее он кукарекает. Пока что самые сильные кукареки из Грузии, Казахстана и Армении.

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  5. hachidlo 16.02.2025 21:53 # hachidlo
    Рубен Армянин после матча: "Людям легко критиковать. Они видят картинку со стороны, а не полностью. Они думают, что я сдамся. Но это не так. В жизни я сдавался лишь однажды: когда мы были в роддоме и она показала мне то носатое чудовище, которое у нас получилось. Я опустил руки. Я сдался. Даже понимая, что я подобрал её в сургутской зарыгаловке в 1992, я всё равно вспоминаю иногда её и нашего сына по ночам и плачу. Плачу от ужаса, когда его нос приходит мне в кошмарах, и тогда я, крича, просыпаюсь в холодном поту"

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  6. alexomck 16.02.2025 21:45 # alexomck
    Кста, Спенс моё почтение, свою половину поля в обоих таймах вспахал. Откуда вылупился в 24, он же по арендам где-то мотался постоянно.

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  7. hachidlo 16.02.2025 21:45 # hachidlo
    Карма карает бедного Рубяна Армянина за то брошенное им носатое дитё холодной сургутской зимой 1992 года.

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  8. thegodfather 16.02.2025 21:38 # thegodfather
    Фут6ол ета гавно

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  9. thegodfather 16.02.2025 21:36 # thegodfather
    Челсиииии

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  10. brown-ale 16.02.2025 21:32 # brown-ale
    Играли два гумна.

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  11. alexomck 16.02.2025 21:31 # alexomck
    По игре, справедливости ради, на 2-1, 3-1 где-то набегало, в пользу Тоттенхэма, конечно.

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  12. narcot 16.02.2025 21:30 # narcot
    птушное ебло. вылеZай))


    Колонну бронетехники РФ под красными знаменами атаковали в Курской области

    Видео атаки опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Утверждается, что украинские дроны ударили по колонне из десятка танков с красными знаменами в Курской области.

    Позже Z-канал Alex Parker отреагировал на видео, заявив, что «уточнил у знакомых с мест» и те якобы подтвердили информацию. «Действительно безумные деды заставили водрузить знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов в Курской области», — утверждает он.

    Других подтверждений случившегося с российской стороны нет.

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  13. chelsea88 16.02.2025 21:26 # chelsea88
    Пздц что с мю стало.

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  14. imf-tua 16.02.2025 21:26 # imf-tua
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Рубен Аморим, о Рубен Аморим четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Аллисоны, Нойеры ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

    P.S. Ссу в глоточку всем тем имбецилам, которые топили за отставку Эрика.

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