Мэддисон принес "Тоттенхэму" победу над "Юнайтед"

Быстрый гол Джеймса Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед".

В стартовый состав "шпор" после травм вернулись Гульельмо Викарио и Джеймс Мэддисон.



В старте у "красных дьяволов" впервые с 30 декабря оказался Каземиро. Как и ожидалось, Кобби Майну, Мануэля Угарте, Тоби Колльера и Амада Диалло в заявке не значилось из-за травм.



Первое слово в матче сказали гости, но оба их удара были отражены Викарио. На 13-й минуте хозяева ответили добиванием Мэддисона с близкого расстояния после отраженного Андре Онана выстрела Лукаса Бергвалла — 1:0.



Спустя 10 минут "Юнайтед" имел отличную возможность сравнять счет. Алехандро Гарначо оказался в совершенном одиночестве на левом краю штрафной, но пробил мимо.



На 26-й минуте "Тоттенхэм" создал еще один момент, но удар Теля в касание из пределов штрафной был отражен Онана.



В остатке первого тайма "шпоры" выглядели чуть увереннее, тогда как атака "дьяволов" заглохла. Впрочем, действительно опасных моментов зрители больше не увидели.



В начале второго тайма Гарначо дважды напряг Викарио, а на 72-й минуте Джошуа Зиркзее упустил возможность сравнять счет, пробив головой мимо.



Несмотря на оказываемое "Юнайтед" давление после перерыва, у "Тоттенхэма" были возможности для своих атак, однако "шпоры" их тоже не использовали.



"Тоттенхэм" забил быстрый гол, но в дальнейшем обе команды были расточительны возле чужих ворот. Игровые проблемы и тех, и других оказались налицо.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче