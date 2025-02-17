Невилл считает, что только один игрок МЮ прошел бы в стартовый состав "Тоттенхэма"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что только один игрок "красных дьяволов" прошел бы в стартовый состав "Тоттенхэма".

Накануне "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Юнайтед" благодаря быстрому голу Джеймса Мэддисона.



В преддверии выезда в Лондон "Юнайтед" столкнулся с эпидемией травм, однако Невилл убежден, что даже в своем сильнейшем составе "дьяволы" слабее "шпор".



"Как много игроков "Юнайтед" прошли бы в состав этого "Тоттенхэма", если бы каждый был в строю? Думаю, Бруну (Фернандеш). Может быть Амад (Диалло), но тогда бы мне, наверное, пришлось убрать Кулусевски".



"Каждый игрок "Тоттенхэма", за исключением одного, лучше каждого игрока "Манчестер Юнайтед". Это не эмоции, мы их уже прошли, это просто очень грустно. Таково положение "Манчестер Юнайтед".



"Это то, что происходит с игроками, когда они попадают сюда. Мы видим, что игроки выбирают другое направление и добиваются успеха", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.