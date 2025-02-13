"Арсенал" не ищет нападающего среди свободных агентов

"Арсенал" не собирается искать нападающего на остаток этого сезона среди свободных агентов.

Накануне стало известно, что Кай Хаверц уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва задней поверхности бедра, полученного во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае.



В лазарете "Арсенала" также находятся Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус, что оставляет главного тренера "канониров" Микеля Артету только с Леандро Троссардом, Рахимом Стерлингом и Итаном Нванери из числа атакующих игроков.



В прессе сразу же появились слухи, что "Арсенал" может обратить свой взор на свободных агентов — например, на бывшего нападающего "Челси" Диего Косту. Также остаются без клуба такие игроки, как Виссам Бен Йеддер, Жерар Деулофеу и Макси Гомес.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" не обращался ни к кому из свободных агентов и не планирует этого делать.



Артета настроен найти решение возникшей проблемы за счет внутренних ресурсов, а пригласить нового нападающего "Арсенал" собирается уже летом.