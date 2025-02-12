Хаверц получил травму в Дубае

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц получил травму мышечного характера во время тренировочного сбора "канониров" в Дубае.

Только недавно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что, не купив нападающего в зимнее трансферное окно, готов положиться на Хаверца в остатке сезона.

Однако теперь Хаверц присоединился к Габриэлю Жезусу, Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака в лазарете "Арсенала", получив травму на тренировке "канониров" ранее на этой неделе.

Как сообщает Daily Mail, возникшая у Хаверца проблема связана с задней поверхностью бедра, но медицинскому штабу "Арсенала" еще предстоит установить точный характер повреждения.

Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 голов во всех соревнованиях.


Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 00:05

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