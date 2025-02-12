Хаверц получил травму в Дубае
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц получил травму мышечного характера во время тренировочного сбора "канониров" в Дубае.
Только недавно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что, не купив нападающего в зимнее трансферное окно, готов положиться на Хаверца в остатке сезона.
Однако теперь Хаверц присоединился к Габриэлю Жезусу, Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака в лазарете "Арсенала", получив травму на тренировке "канониров" ранее на этой неделе.
Как сообщает Daily Mail, возникшая у Хаверца проблема связана с задней поверхностью бедра, но медицинскому штабу "Арсенала" еще предстоит установить точный характер повреждения.
Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 голов во всех соревнованиях.
12.02.2025 00:05
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