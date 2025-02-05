Артета готов положиться на Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов положиться на нападающего Кая Хаверца в остатке сезона.

"Арсенал" так и не смог обзавестись атакующим игроком в зимнее трансферное окно взамен травмированным Букайо Сака и Габриэлю Жезусу.



Однако Артета напоминает, что у него все еще есть Хаверц, который забил 15 голов и отдал пять результативных передач в 33 матчах этого сезона.



"Сможет ли он выходить в старте на каждый матч? Я не знаю, такая возможность существует. Может быть, этот сценарий сбудется, и он забьет еще 15 или 18 голов. Можете такое представить? Это был бы хороший сценарий".



"Он обладает мощью, это в его генах. У него столь хорошее телосложение. Он рад делать все, о чем бы ты его ни попросил: опускаться в опорную зону, играть очень жестко, покрывать большие расстояния. Его тело абсорбирует любую нагрузку. И он очень хорошо ухаживает за собой".



"Он безупречен в плане своего профессионализма, образа жизни. Он делает больше, чем какой-либо другой игрок поблизости. Это не совпадение. Думаю, это потому, что он так умен".



"Он знает, что хорошо для него, а что — нет. Мы знаем, как контролировать его состояние, и когда он что-либо говорит, на то есть правильная причина, а не так, что он хочет избежать чего-либо. Когда что-то работает, не нужно это трогать", — цитирует Артету ESPN.