Ловрен: "Салах ближе к уходу из "Ливерпуля"

Экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что в данный момент нападающий "красных" Мохамед Салах ближе к уходу из клуба, чем к новому контракту.

Ловрен был большим другом Салаха в период выступлений Деяна за "Ливерпуль", и пара до сих пор поддерживает отношения.



Однако Ловрен чувствует, что в данный момент "Ливерпуль" не готов удовлетворить запросы Салаха по новому контракту, тогда как действующее соглашение Мохамеда истекает в конце сезона.



"Мы по-прежнему общаемся. Мы разговариваем время от времени, да. Я должен быть осторожен в своих словах сейчас, потому что я знаю много вещей".



"Если честно, я не знаю точные цифры, но я думаю, чего бы он ни просил, он заслуживает этого. Все просто — этот парень делает свою работу на поле".



"Не смотрите на его возраст. Некоторые скажут, что ему исполнится 33, но посмотрите на Роналду — ему 40, и он продолжает играть. Мохамед Салах по-прежнему забивает голы, он в отличном физическом и душевном состоянии".



"Он по-прежнему играет за свою сборную, так в чем проблема? Он на семь или восемь лет моложе, чем Роналду. В чем проблема с Салахом? Никто не может найти ответ, и мне сложно это объяснить".



"Я могу сказать больше. Салах думает, что клубу не хватает некоторых вещей, и я надеюсь, они будут вскоре исправлены. Но в данный момент реальность такова, что он ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться".



"Каждый хочет, чтобы он остался, и я лично хочу, чтобы он остался. Однажды я позвонил ему и сказал: "Мо, ты должен подумать о себе. Посмотри на все, что ты дал этому клубу и что ты все еще можешь дать".



"В итоге я пришел к выводу, что клуб недостаточно его уважает или, по крайней мере, не так, как он заслуживает, но это другая часть истории. Все это происходит за кулисами".



"Если посмотреть на статистику, то каждый может согласиться, что нет другого такого игрока, который бы имел показатели Мохамеда Салаха. И не только в этом сезоне, а на протяжении каждого из пяти-шести последних сезонов. Это не просто удивительные показатели, а безумные".



"Думаю, он не получает достаточного внимания, несмотря на эти показатели, потому что, будь это Месси или Роналду, мы бы каждый день видели разговоры о том, почему его контракт не продлен и почему ему не сделано правильное предложение, но, к сожалению, Мохамед Салах не получает такого внимания", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.