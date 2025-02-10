"Челси" покупает вундеркинда из Казахстана

Дастан Сатпаев "Челси" согласовал приобретение вундеркинда алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Челси" согласился заплатить 4 миллиона евро (3.3 млн. фунтов) за 16-летнего Сатпаева, и это рекордный трансфер в истории первенства Казахстана.

Сатпаев, выступающий на позиции нападающего, уже согласовал с "Челси" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, но к "синим" присоединится только после исполнения 18 лет — в конце следующего сезона.

Сатпаев является собственным воспитанником "Кайрата", в возрасте 15 лет став самым молодым дебютантом в истории клуба из Алматы.


Метки Кайрат, Сатпаев, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2025 22:00

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