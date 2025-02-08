Гиттенс и Гарначо — цели "Челси" на лето

"Челси" рассматривает вингеров Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" и Алехандро Гарначо в качестве своих целей на грядущее летом.

"Челси" интересовался Гиттенсом и Гарначо еще в зимнее трансферное окно. По информации Daily Mail, "синие" вели переговоры по обоим игрокам.



И хотя ни того, ни другого "Челси" не приобрел в январе, "синими" была проделана подготовительная работа с прицелом на летнее окно.



Как и Гарначо, Гиттенс способен сыграть на обоих флангах и даже по центру атаки. 20-летний англичанин забил 11 голов и отдал пять результативные передач в 30 матчах этого сезона за "Боруссию".



По слухам, в январе "Юнайтед" просил за Гарначо 60-70 миллионов фунтов. Гиттенс же оценивается еще дороже — примерно в 83 млн. фунтов.