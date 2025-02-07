Клюйверт и Ираола — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Джастин Клюйверт и Андони Ираола из "Борнмута" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

В четырех матчах января Клюйверт забил пять голов и отдал две результативные передачи — никакой другой игрок в Премьер-Лиге не совершил результативных действий больше в этом месяце.



Три из этих пяти голов случились против "Ньюкасла". Еще по разу 25-летний голландец огорчил "Челси" и "Ноттингем Форест".



Клюйверт получает звание Игрока Месяца впервые в своей карьере, а единственным предыдущим представителем "Борнмута", бравшим эту награду, был Доминик Соланке в декабре 2023.



Помимо Клюйверта, на звание Игрока Месяца по итогам января также были номинированы Фил Фоден, Коди Гакпо, Дин Хейсен, Александер-Исак, Жан-Филипп Матета и Бриан Мбемо.



А Тренером Месяца был признан Ираола, чья команда в январе одержала три победы и раз сыграла вничью, в процессе забив 12 голов.



"Борнмут" начал январь с победы 1:0 над "Эвертоном", затем сыграл вничью с "Челси" (2:2), разгромил "Ньюкасл" (1:4) и "Ноттингем Форест" (5:0).



Ираола признается Тренером Месяца во второй раз в своей карьере после марта 2024. Конкурентами 42-летнего испанца в январе были Микель Артета из "Арсенала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Эдди Хау из "Ньюкасла".



