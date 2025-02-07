Клюйверт и Ираола — лучшие в Премьер-Лиге в январе
Джастин Клюйверт и Андони Ираола из "Борнмута" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.
В четырех матчах января Клюйверт забил пять голов и отдал две результативные передачи — никакой другой игрок в Премьер-Лиге не совершил результативных действий больше в этом месяце.
Три из этих пяти голов случились против "Ньюкасла". Еще по разу 25-летний голландец огорчил "Челси" и "Ноттингем Форест".
Клюйверт получает звание Игрока Месяца впервые в своей карьере, а единственным предыдущим представителем "Борнмута", бравшим эту награду, был Доминик Соланке в декабре 2023.
Помимо Клюйверта, на звание Игрока Месяца по итогам января также были номинированы Фил Фоден, Коди Гакпо, Дин Хейсен, Александер-Исак, Жан-Филипп Матета и Бриан Мбемо.
А Тренером Месяца был признан Ираола, чья команда в январе одержала три победы и раз сыграла вничью, в процессе забив 12 голов.
"Борнмут" начал январь с победы 1:0 над "Эвертоном", затем сыграл вничью с "Челси" (2:2), разгромил "Ньюкасл" (1:4) и "Ноттингем Форест" (5:0).
Ираола признается Тренером Месяца во второй раз в своей карьере после марта 2024. Конкурентами 42-летнего испанца в январе были Микель Артета из "Арсенала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Эдди Хау из "Ньюкасла".
07.02.2025 17:00
Просмотров: 158
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
07.02.2025 15:17 #
memfis63
хохол, арсенал 2й в АПЛ и имеет шансы на АПЛ;
арсенал в 1/8 ЛЧ
как там дела у чулсей ?
Источник: http://fapl.ru/posts/112902/?c=1#c8017622
Новые замеры успешности Аснла: трофей "2-е место" и трофей "1/8 лч". Сезон можно считать успешным для пушкарей.
(ответить)
Мельтишот, расскажи, как ты такой шнобель получил? Отчим хотел из тебя еврея сделать через практическое применение закона силы?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий