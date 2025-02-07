"Челси" дозаявил Палмера на Лигу Конференций

Бомбардир "Челси" Коул Палмер был добавлен в заявку лондонского клуба на плей-офф Лиги Конференций.

Изначально "Челси" не заявил Палмера на общий этап третьего по значимости клубного турнира Европы — "синие" и так без проблем выиграли все шесть своих матчей.



Однако впереди стадия плей-офф, и "Челси" ждут более серьезные соперники. В 1/8 финала "синие" сыграют против "Гента" или "Реал Бетис".



Помимо Палмера, "Челси" также дозаявил на Лигу Конференций защитника Трево Чалобу, отозванного из аренды в "Кристал Пэлас", и полузащитника Матиса Амугу, купленного у "Сент-Этьена" в зимнее окно.



А вот травмированные защитник Весле Фофана и полузащитник Ромео Лавиа из заявки "Челси" были исключены.