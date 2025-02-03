"Астон Вилла" арендовала Рэшфорда
"Астон Вилла" объявила об аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда до конца сезона 2024/25.
Рэшфорд не имеет игровой практики с 12 декабря. Все это время Маркус не был травмирован, а просто находился в опале у главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.
Проведя переговоры с рядом европейских клубов, включая "Барселону", дортмундскую "Боруссию", "Милан" и "Монако", в итоге 27-летний нападающий решил присоединиться к "Вилле".
Рэшфорд является продуктом академии "Юнайтед", за который он провел свыше 400 матчей и забил 138 голов, выиграв с родным клубом Лигу Европы, два Кубка Англии и два Кубка Лиги.
Также Рэшфорд сыграл 60 матчей за сборную Англии, и своим опытом Маркус постарается помочь команде Унаи Эмери в плей-офф Лиги Чемпионов.
По информации Sky Sports, "Вилла" взяла на себя минимум 75 процентов от зарплаты Рэшфорда в 325,000 фунтов в неделю, но эта доля может вырасти до 90 процентов, что зависит от успехов команды и самого Маркуса.
По слухам, "Вилла", потерявшая в это окно Джона Дурана, также получила опцию выкупа Рэшфорда в конце сезона за 40 млн. фунтов.
"Я бы хотел поблагодарить "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллу" за то, что эта сделка по аренде была заключена".
"Мне повезло, что сразу несколько клубов обратились насчет меня, но "Астон Вилла" была легким решением — я по-настоящему восхищаюсь тем, как "Вилла" играет в этом сезоне, а также амбициями тренера".
"Я просто хочу играть в футбол, и мне не терпится начать. Я желаю каждому в "Манчестер Юнайтед" всех успехов на остаток сезона", — сообщил Рэшфорд.
03.02.2025 01:35
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