"Ипсвич" приобрел Палмера

"Ипсвич" приобрел голкипера "Вест Бромвича" Алекса Палмера за 5 миллионов фунтов.

Палмер заключил с "Ипсвичем" контракт на три с половиной года и будет выступать за команду Кирана Маккенны под 31-м номером.



Палмер является продуктом академии "Вест Бромвич", сыграв 104 матча за "дроздов" после своего дебюта в сентябре 2021.



Палмер стал совместным обладателем "Золотой перчатки" Чемпионшипа в прошлом сезоне, 18 раз сохранив свои ворота на замке.



В этом сезоне 28-летний англичанин успел оформить 11 "клин-шитов" в 30 матчах Чемпионшипа.