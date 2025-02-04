"Ипсвич" приобрел Палмера
"Ипсвич" приобрел голкипера "Вест Бромвича" Алекса Палмера за 5 миллионов фунтов.
Палмер заключил с "Ипсвичем" контракт на три с половиной года и будет выступать за команду Кирана Маккенны под 31-м номером.
Палмер является продуктом академии "Вест Бромвич", сыграв 104 матча за "дроздов" после своего дебюта в сентябре 2021.
Палмер стал совместным обладателем "Золотой перчатки" Чемпионшипа в прошлом сезоне, 18 раз сохранив свои ворота на замке.
В этом сезоне 28-летний англичанин успел оформить 11 "клин-шитов" в 30 матчах Чемпионшипа.
04.02.2025 00:35
Просмотров: 225
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А помню кто убил Розу Палмер...
(ответить)
?????????????
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий